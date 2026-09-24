Naftas y gasoil: llenar el tanque cuesta 5% más y obliga al Gobierno a revisar sus estrategias de contención El aumento llevó la súper arriba de los $2.200 y la premium cerca de los $2.700. Aunque el Gobierno viene frenando con parches y un impuesto congelado, el colchón de contención se achica frente al petróleo internacional caro y la presión inflacionaria. Por Agregar C5N en









Surtidor de nafta en una estación de servicio.

En la mayoría de las estaciones del país, llenar el tanque cuesta 5% más y obliga al Gobierno a revisar sus estrategias de contención. El aumento llevó la súper arriba de los $2.200 y la premium cerca de los $2.700, golpe directo al bolsillo de los usuarios.

Aunque el Ejecutivo viene frenando con parches y un impuesto congelado, el colchón de precios se achica frente al petróleo internacional caro y la presión inflacionaria, lo que fuerza al Gobierno a recalcular su hoja de ruta para evitar que la suba se desmadre.

En cuando al panorama local, en Ciudad de Buenos Aires, la nafta súper se ubica entre $2.200 y $2.350 según YPF, mientras que la premium ya está en $2.651. En el interior, donde los valores suelen ser más altos, hay provincias donde las de mayor calidad superan los $2.700. En general, el incremento en surtidor de los últimos días fue de hasta un 5%.

Por su parte, el presidente de YPF Horacio Marín defendió el colchón de precios que usan para que el golpe del petróleo afuera no llegue de lleno al surtidor. “Cuando sube los ayudamos, cuando baja nos ayudan a nosotros”, explicó. La estrategia consiste en absorber parte del costo cuando el barril supera cierto nivel y recuperar lo perdido cuando baja.

Por su parte, el Gobierno viene prorrogando desde hace meses el impuesto a los combustibles para evitar que la suba se traslade de lleno a la inflación. Esa medida mantiene el litro unos $233 más barato, lo que equivale a un 11% menos en el bolsillo del consumidor.

Panorama internacional: el barril caro complica Con el barril de petróleo oscilando durante meses entre u$s80 y u$s100, con picos incluso superiores, sostener los precios internos sin grandes saltos se volvió un desafío. El conflicto prolongado en Medio Oriente mantuvo los costos internacionales altos y complicó el plan de amortiguación de las distribuidoras. El acuerdo entre petroleras y refinadoras preveía cierta estabilidad mientras el barril se mantuviera por encima de los u$s80, pero la extensión de la crisis internacional tensionó esa estrategia y dejó al Gobierno obligado a recalcular sus medidas de contención.