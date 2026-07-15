Dieron a conocer cómo fueron los últimos días de Sam Neill, protagonista de Jurassic Park

La familia del actor confirmó su deceso a través de un comunicado y aseguraron que fue “repentina e inesperada” ya que, tras haber estado enfermo de cáncer, ya lo había superado.

A días de la muerte del actor de Hollywood, Sam Neill , dieron a conocer cómo fueron los últimos días del protagonista de Jurassic Park, luego que su familia confirmara que su fallecimiento se diera de manera “repentina e inesperada”.

De qué murió el actor Sam Neill, protagonista de Jurassic Park: el doloroso comunicado de la familia

La periodista y expareja de Neill, Laura Tingle, reveló que, pese a haber finalizado la relación en 2021, mantenían una buena relación y seguían en contacto con una relación amistosa. En su programa radial Sydney Mornings, contó que el artista había estado “bastante enfermo” al menos dos semanas antes de que muriera.

Pese a que en abril, el neozelandés había anunciado en abril que su cáncer estaba “en remisión”, la comunicadora reconoció que “había estado luchando contra diversas formas de cáncer de manera intensiva durante al menos los últimos cinco años”. “ Eso pasa factura al cuerpo de cualquiera”, detalló.

En esa línea aseguró que Neill recibió “mucha quimioterapia e inmunoterapia y, afortunadamente, se curó del cáncer en la sangre que tenía”. Sin embargo, la mujer precisó que su sistema inmunológico quedó bastante debilitado y consideró que su cuerpo “se agotó un poco, como es lógico”.

“Así que estuvo bastante enfermo estas últimas semanas y todos los que lo querían le desearon que se recuperara, tanto de cerca como de lejos. Creo que era demasiado para recuperarse una vez más”, comentó.

Murió Sam Niell, protagonista de Jurassic Park

Sam Neill nació el 14 de septiembre en 1947 en Irlanda del Norte, pero a los 7 años se mudó junto a su familia a Nueva Zelanda, país del que era originario su papá, y se establecieron en Dunedin, y fue enviado a un internado en Christchurch.

Después de la universidad, asumió el papel principal en Sleeping Dogs en 1977, el primer largometraje realizado en Nueva Zelanda en más de una década.

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, el actor participó en más de 150 producciones del cine y televisivas. Entre ellas se destacan Dead Calm, The Jungle Book, In the Mouth of Madness, Event Horizon, Bicentennial Man, The Dish y Peter Rabbit.

Incluso estuvo cerca de convertirse en James Bond: en 1986 realizó una prueba para suceder a Roger Moore como el famoso agente secreto, aunque finalmente el papel quedó en manos de Timothy Dalton.