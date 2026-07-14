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Se filtró la millonaria herencia de Daveigh Chase, la actriz de La Llamada que murió en la indigencia

Tras la muerte de la actriz de La Llamada y Lilo & Stitch, a los 35 años, en las últimas horas se conocieron impactantes detalles sobre la herencia millonaria que dejó.

Se supo: la herencia millonaria que dejó Daveigh Chase tras morir en la indigencia.

Se supo: la herencia millonaria que dejó Daveigh Chase tras morir en la indigencia.

Tras la sorpresiva muerte de la actriz Daveigh Chase, fallecida el pasado 16 de junio a los 35 años, en las últimas horas se conocieron documentos que revelan el patrimonio que dejó la intérprete: una herencia estimada en 400 mil dólares, pese a haber vivido sus últimos años en situación de calle.

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Los documentos que salieron a la luz dejaron a más de uno sorprendido, ya que Chase vivió un largo período de adicciones y desnutrición antes de morir en la indigencia. Previo a su deceso, varios medios americanos habían revelado que Chase sobrevivía en el barrio de Skid Row, en Los Ángeles, una de las zonas con mayor población sin hogar de Estados Unidos.

Según la documentación que fue presentada frente al Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, la actriz contaba con un patrimonio de 400 mil dólares de bienes personales. Pese a esto, los documentos también afirman que Chase murió sin testamento y tampoco era propietaria de un inmueble.

Como la artista de La Llamada no se casó y tampoco tuvo hijos, sus padres pasan a ser sus herederos legales. Su madre, Cathy Chase, solicitó al tribunal ser la administradora del patrimonio, petición que será analizada durante una audiencia programada para el mes de agosto.

Daveigh Chase, a pesar de la vasta fortuna que tenía, murió en la indigencia.

Daveigh Chase, a pesar de la vasta fortuna que tenía, murió en la indigencia.

Cómo murió la actriz Daveigh Chase

Si bien en un principio los medios aseguraron que la actriz, conocida por su participación en las películas La Llamada y Lilo & Stitch, falleció a causa de una meningitis y una infección a la sangre que derivó en sepsis, el reporte oficial del forense informó que en realidad murió por complicaciones derivadas del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Además, el consumo crónico de múltiples sustancias fue una condición significativa que contribuyó a su deterioro de salud. Chase murió en un hospital y la causa de su fallecimiento se clasificó como muerte natural.

Famosa por su personaje en El Aro.

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