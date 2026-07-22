IR A
IR A

Se filtró el audio del accidente que causó la muerte de la actriz Kaylee Hottle

La joven artista viajaba de copiloto en Maryland, Estados Unidos. Por el momento, no trascendieron los motivos del impacto por lo que se encuentra bajo investigación.

KayleeHottle murió tras un accidente automovilístico en Estados Unidos.

Kaylee Hottle murió tras un accidente automovilístico en Estados Unidos.

Tras la trágica muerte de la actriz, Kaylee Hottle, ahora dieron a conocer cómo fue el llamado al 911 para dar aviso del accidente automovilístico en el estado de Maryland, en Estados Unidos.

La actriz cruzó al actor Samuel L. Jackson por sus críticas a la Argentina.
Te puede interesar:

Bárbara Lombardo cruzó fuerte a Samuel L. Jackson: "Informate antes de opinar"

La intérprete de Jia en Godzilla vs. Kong y Godzilla x Kong viajaba de pasajera en un vehículo como copiloto cuando chocó durante la madrugada de este lunes. Mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para determinar cuál fue la causa del accidente fatal, las autoridades barajan la posibilidad de exceso de velocidad.

Ahora, el medio local Page Six dio a conocer cómo fue el primer llamado para dar aviso de siniestro vial por el que el conductor, también de 19 años, resultó herido. En los audios entre el sheriff y los bomberos se aprecia cómo solicitan ayuda desesperadamente para localizar a alguien capaz de comunicarse mediante lengua de signos con la intérprete, dada su discapacidad auditiva.

Por otra parte, en las grabaciones de audio de la central de emergencias también indican que Kaylee estaba “inconsciente” cuando emergencias llegó al lugar para asistir a las personas involucradas en el accidente mientras evaluaban a los implicados.

Al solicitar ayuda, los servicios de emergencia también consultaron si “alguien tiene acceso a la aplicación de intérprete en los teléfonos” ya que necesitaban un intérprete de lengua de signos. Además, sobre los primeros reportes del choque describieron “graves daños en la parte delantera” del auto y trasladaron que el vehículo se había salido de la carretera unos tres metros.

Muerte de Kaylee Hottle: cómo fue el llamado 911

  • Operador: Primeros respondedores, atiendan reporte de vehículo sospechoso. 11410 Windsor Road. En Dave’s Court, espacio físico... 37 a 53.
  • Operador: 11515 Windsor Road, entre Twin Flower Drive y Oriel Drive. Persona inconsciente, no respira. Código 256.
  • Oficial: Esto es el resultado de un accidente vehicular. La paciente está inconsciente, solicito al Departamento del Alguacil (Sheriff) con urgencia.
  • Oficial: Solicito servicios médicos de emergencia y una ambulancia. ¿Pueden consultar con la ciudad si tienen a alguien trabajando que sepa lenguaje de señas? Daños graves en la parte delantera. A unos 3 metros fuera de la ruta, dentro de una canaleta/alcantarilla. (...)
  • Oficial: Otra ambulancia aquí para el conductor. Se queja de parece que dolor en la pierna derecha y también en las costillas.
  • Operador: Trooper 3, van a tener un campo de béisbol grande al lado de la escuela. Sin obstrucciones aéreas, solo una cerca de alambre alrededor.
  • Oficial: Al parecer ella está aquí de visita, y los amigos con los que anda no tienen ningún contacto de su familia ni ninguna información.
  • Operador: Si alguien tiene acceso al intérprete. Unidad 319, Unidad de Paramédicos 311, Unidad 902 respondiendo. Autumn Lake Healthcare, 347 Mountain View Drive, Habitación 100. Persona inconsciente, no respira. Código 333.
  • Oficial: Emergencias, vuelvan aquí por el segundo individuo, porque necesita revisión, le duelen las costillas.

Quién era Kaylee Hottle, una de las grandes promesas de Hollywood

Nacida en Atlanta, Georgia, dentro de una familia sorda de varias generaciones, inició su camino en la actuación a los 9 años participando en una campaña para Glide, una aplicación de videomensajería de uso habitual entre la comunidad sorda e hipoacúsica.

Su gran salto a la fama internacional llegó en 2021 cuando interpretó a Jia, una niña que entablaba una conexión única con King Kong a través del lenguaje de señas.

El éxito y el cariño del público permitieron que su personaje tuviera continuidad en la secuela de 2024, Godzilla x Kong: The New Empire, sumado a una participación especial en el reboot de la serie Magnum P.I.

Más allá de su paso por producciones de gran escala, el trabajo de Hottle fue ampliamente valorado por abrir puertas y brindar una valiosa visibilidad a las personas sordas en producciones globales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Kaylee Hottle tenía 18 años.

Dolor en el mundo del cine: murió la actriz Kaylee Hottle a los 18 años

el actor estadounidense samuel l. jackson acuso a la argentina de ser el pais mas racista del mundo

El actor estadounidense Samuel L. Jackson acusó a la Argentina de ser "el país más racista del mundo"

Una expareja de Sam Neill aseguró que estaba bastante enfermo.

Dieron a conocer cómo fueron los últimos días de Sam Neill, protagonista de Jurassic Park

Se supo: la herencia millonaria que dejó Daveigh Chase tras morir en la indigencia.

Se filtró la millonaria herencia de Daveigh Chase, la actriz de La Llamada que murió en la indigencia

de american horror story al cuarteto cordobes: la actriz de hollywood que es fanatica de la mona jimenez

De American Horror Story al cuarteto cordobés: la actriz de Hollywood que es fanática de la Mona Jiménez

Familiares confirmaronque Sam Neill murió de manera “repentina e inesperada”

De qué murió el actor Sam Neill, protagonista de Jurassic Park: el doloroso comunicado de la familia

últimas noticias

En su reciente publicación, Patti Smith deslizó elogio a favor de Messi.

Patti Smith se suma al pedido de disculpas por los posteos tras la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Hace 6 minutos
play
Tras la final del Mundial 2026, la Selección argentina continúa su derrotero.

La agenda de la Selección tras la final del Mundial: qué se sabe de la fecha FIFA y la Finalissima

Hace 14 minutos
play

Corte y tensión en Puente Pueyrredón: fuerzas federales reprimen a organizaciones que reclaman por programas sociales

Hace 16 minutos
Lali y un mensaje bien nacionalista

La respuesta de Lali Espósito a los críticos de la Argentina tras el Mundial 2026

Hace 20 minutos
Rosalía salió a dar explicaciones a través de sus historias de Instagram.

Qué dice La Perla, la canción de Rosalía que generó polémica tras la final del Mundial 2026

Hace 38 minutos