Se filtró el audio del accidente que causó la muerte de la actriz Kaylee Hottle

La joven artista viajaba de copiloto en Maryland, Estados Unidos. Por el momento, no trascendieron los motivos del impacto por lo que se encuentra bajo investigación.

Tras la trágica muerte de la actriz, Kaylee Hottle , ahora dieron a conocer cómo fue el llamado al 911 para dar aviso del accidente automovilístico en el estado de Maryland, en Estados Unidos.

La intérprete de Jia en Godzilla vs. Kong y Godzilla x Kong viajaba de pasajera en un vehículo como copiloto cuando chocó durante la madrugada de este lunes. Mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para determinar cuál fue la causa del accidente fatal, las autoridades barajan la posibilidad de exceso de velocidad.

Ahora, el medio local Page Six dio a conocer cómo fue el primer llamado para dar aviso de siniestro vial por el que el conductor, también de 19 años, resultó herido. En los audios entre el sheriff y los bomberos se aprecia cómo solicitan ayuda desesperadamente para localizar a alguien capaz de comunicarse mediante lengua de signos con la intérprete, dada su discapacidad auditiva.

Por otra parte, en las grabaciones de audio de la central de emergencias también indican que Kaylee estaba “inconsciente” cuando emergencias llegó al lugar para asistir a las personas involucradas en el accidente mientras evaluaban a los implicados.

Al solicitar ayuda, los servicios de emergencia también consultaron si “alguien tiene acceso a la aplicación de intérprete en los teléfonos” ya que necesitaban un intérprete de lengua de signos. Además, sobre los primeros reportes del choque describieron “graves daños en la parte delantera” del auto y trasladaron que el vehículo se había salido de la carretera unos tres metros.

Muerte de Kaylee Hottle: cómo fue el llamado 911

Operador: Primeros respondedores, atiendan reporte de vehículo sospechoso. 11410 Windsor Road. En Dave’s Court, espacio físico... 37 a 53.

Primeros respondedores, atiendan reporte de vehículo sospechoso. 11410 Windsor Road. En Dave’s Court, espacio físico... 37 a 53. Operador: 11515 Windsor Road, entre Twin Flower Drive y Oriel Drive. Persona inconsciente, no respira. Código 256.

11515 Windsor Road, entre Twin Flower Drive y Oriel Drive. Persona inconsciente, no respira. Código 256. Oficial: Esto es el resultado de un accidente vehicular. La paciente está inconsciente, solicito al Departamento del Alguacil (Sheriff) con urgencia.

Esto es el resultado de un accidente vehicular. La paciente está inconsciente, solicito al Departamento del Alguacil (Sheriff) con urgencia. Oficial: Solicito servicios médicos de emergencia y una ambulancia. ¿Pueden consultar con la ciudad si tienen a alguien trabajando que sepa lenguaje de señas? Daños graves en la parte delantera. A unos 3 metros fuera de la ruta, dentro de una canaleta/alcantarilla. (...)

Solicito servicios médicos de emergencia y una ambulancia. ¿Pueden consultar con la ciudad si tienen a alguien trabajando que sepa lenguaje de señas? Daños graves en la parte delantera. A unos 3 metros fuera de la ruta, dentro de una canaleta/alcantarilla. (...) Oficial: Otra ambulancia aquí para el conductor. Se queja de parece que dolor en la pierna derecha y también en las costillas.

Otra ambulancia aquí para el conductor. Se queja de parece que dolor en la pierna derecha y también en las costillas. Operador: Trooper 3, van a tener un campo de béisbol grande al lado de la escuela. Sin obstrucciones aéreas, solo una cerca de alambre alrededor.

Trooper 3, van a tener un campo de béisbol grande al lado de la escuela. Sin obstrucciones aéreas, solo una cerca de alambre alrededor. Oficial: Al parecer ella está aquí de visita, y los amigos con los que anda no tienen ningún contacto de su familia ni ninguna información.

Al parecer ella está aquí de visita, y los amigos con los que anda no tienen ningún contacto de su familia ni ninguna información. Operador: Si alguien tiene acceso al intérprete. Unidad 319, Unidad de Paramédicos 311, Unidad 902 respondiendo. Autumn Lake Healthcare, 347 Mountain View Drive, Habitación 100. Persona inconsciente, no respira. Código 333.

Si alguien tiene acceso al intérprete. Unidad 319, Unidad de Paramédicos 311, Unidad 902 respondiendo. Autumn Lake Healthcare, 347 Mountain View Drive, Habitación 100. Persona inconsciente, no respira. Código 333. Oficial: Emergencias, vuelvan aquí por el segundo individuo, porque necesita revisión, le duelen las costillas.

Quién era Kaylee Hottle, una de las grandes promesas de Hollywood

Nacida en Atlanta, Georgia, dentro de una familia sorda de varias generaciones, inició su camino en la actuación a los 9 años participando en una campaña para Glide, una aplicación de videomensajería de uso habitual entre la comunidad sorda e hipoacúsica.

Su gran salto a la fama internacional llegó en 2021 cuando interpretó a Jia, una niña que entablaba una conexión única con King Kong a través del lenguaje de señas.

El éxito y el cariño del público permitieron que su personaje tuviera continuidad en la secuela de 2024, Godzilla x Kong: The New Empire, sumado a una participación especial en el reboot de la serie Magnum P.I.

Más allá de su paso por producciones de gran escala, el trabajo de Hottle fue ampliamente valorado por abrir puertas y brindar una valiosa visibilidad a las personas sordas en producciones globales.