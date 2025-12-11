IR A
La película de Super Mario Bros llegó a Netflix y es lo más visto: cómo es la historia

Un estreno de 2023 ya se encuentra disponible en esta popular plataforma de streaming y es tendencia.

Ahora

Ahora, llegó a la gran N roja Super Mario Bros: La película que se lanzó a Netflix y es furor. Es un lanzamiento estadounidense de 2023 que salió en cines ese año.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y son tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, los suscriptores y usuarios aumentaron notoriamente en los últimos meses de 2025, convirtiéndola en la mejor del mundo entero.

La película animada que marcó a toda una generación volvió a colarse entre lo más visto del streaming
Ahora, llegó a la gran N roja Super Mario Bros: La película que se lanzó a Netflix y es furor. Es un lanzamiento estadounidense de 2023 que salió en cines ese año, y ahora se encuentra en esta plataforma. Un film familiar, lleno de aventuras y comedia, infantil, y fantástica. Un entretenimiento garantizado para este fin de semana 2025. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas.

Sinopsis de Super Mario Bros: La película que llegó a Netflix y es furor

Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior.

mario bross

Tráiler de Super Mario Bros: La película

Embed - Super Mario Bros. La Película - Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD

Reparto de Super Mario Bros: La película

  • Chris Pratt como Mario
  • Jack Black como Bowser
  • Charlie Day como Luigi
  • Seth Rogen como Donkey Kong
  • Charles Martinet como Giuseppe
  • Anya Taylor-Joy como Princesa Peach
  • Fred Armisen como Cranky Kong
  • Sebastian Maniscalco como Spike
mario bros pelicula
