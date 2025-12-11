La película de Super Mario Bros llegó a Netflix y es lo más visto: cómo es la historia

Ahora, llegó a la gran N roja Super Mario Bros: La película que se lanzó a Netflix y es furor. Es un lanzamiento estadounidense de 2023 que salió en cines ese año.
El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y son tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, los suscriptores y usuarios aumentaron notoriamente en los últimos meses de 2025, convirtiéndola en la mejor del mundo entero.
Ahora, llegó a la gran N roja Super Mario Bros: La película que se lanzó a Netflix y es furor. Es un lanzamiento estadounidense de 2023 que salió en cines ese año, y ahora se encuentra en esta plataforma. Un film familiar, lleno de aventuras y comedia, infantil, y fantástica. Un entretenimiento garantizado para este fin de semana 2025. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas.
Sinopsis de Super Mario Bros: La película que llegó a Netflix y es furor
Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior.
Tráiler de Super Mario Bros: La película
Embed - Super Mario Bros. La Película - Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD