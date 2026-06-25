Una periodista deportiva lanzó su fragancia para mujeres con un sensual video

Una reconocida modelo y conductora de televisión presentó su renovadora propuesta de belleza femenina tras el éxito de su primera creación aromática.

Una presentadora apostó por una innovadora línea de de perfumes para mujeres.

La periodista deportiva y conductora Alina Moine sorprendió a sus seguidores con un nuevo paso dentro del mundo de la belleza: presentó el adelanto de su perfume femenino llamado Alina for her. La nueva fragancia llega después del lanzamiento de su primera creación masculina, Alina for him, un proyecto que había anticipado meses atrás y que tuvo una importante recepción entre sus seguidores.

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El anuncio se realizó a través de sus redes sociales, donde la comunicadora compartió un video de campaña con una estética cuidada, vinculada al universo de la sensualidad, la elegancia y la identidad personal. En las imágenes, Alina Moine aparece protagonizando una producción visual en la que adelanta detalles de la nueva propuesta de perfume para mujeres.

“Si hay para ellos, hay para ellas... Alina for her, muy pronto” , escribió la periodista al presentar la novedad. El mensaje confirmó que su marca personal continúa creciendo más allá del ámbito deportivo y televisivo, incorporando ahora una línea vinculada al sector beauty, una industria donde las celebridades suelen transformar su imagen en productos propios.

La nueva fragancia femenina representa una continuación del camino iniciado con Alina for him, un perfume masculino creado junto a Monique Cosméticos. La periodista explicó en su momento que buscaba desarrollar un aroma con personalidad, presencia y frescura, inspirado en las características que asociaba con el hombre actual.

El lanzamiento de Alina for her generó expectativa entre sus seguidores, que esperaban conocer la versión femenina del proyecto. Con una campaña audiovisual llamativa, Alina Moine volvió a posicionarse como protagonista de una noticia que mezcla televisión, estilo, belleza, perfumes y tendencias.

Cómo es el perfume de Alina Moine

El perfume femenino de Alina Moine, denominado Alina for her, nace como la segunda etapa de una propuesta personal que comenzó con una fragancia masculina. La periodista deportiva había contado que la idea surgió como un proyecto que venía imaginando desde hacía tiempo y que pudo concretar gracias al trabajo junto a un equipo especializado en laboratorio y cosmética.

Antes del lanzamiento femenino, Alina for him había sido presentado como una fragancia pensada para hombres con notas asociadas a la fuerza, la actitud, la frescura y una presencia marcada. Moine explicó que quería crear un aroma que acompañara a una persona durante todo el día y que transmitiera una sensación de identidad propia.

La nueva versión para mujeres continúa esa filosofía, aunque adaptada al universo femenino. El adelanto difundido en redes mostró una imagen más íntima y sofisticada, con una estética de campaña enfocada en la confianza, la elegancia y la personalidad. La producción visual fue uno de los elementos que más llamó la atención entre quienes siguen la carrera de la conductora.

El flyer oficial del estreno de Alina Moine.

La periodista, reconocida por su trayectoria en el mundo del deporte y la televisión, amplía así su faceta profesional hacia el mercado de la belleza y las fragancias. Este tipo de emprendimientos se convirtió en una tendencia entre figuras públicas que buscan crear productos asociados directamente con su estilo, imagen y valores personales.

Aunque todavía faltan conocerse detalles técnicos como las notas aromáticas definitivas, presentación y fecha exacta de salida comercial, “Alina for her” ya logró instalarse como uno de los lanzamientos más comentados de la conductora.