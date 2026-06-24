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"Veremos cómo...": Marley rompió el silencio sobre su continuidad en Luzu tras la salida de Flor Peña

El dúo realizaba en conjunto el programa "El show del verano" en el canal de streaming de Nico Occhiato, pero los dos quedaron afuera tras la difusión de información falsa sobre la salud de Jorge Messi.

Florencia Peña y Marley.

Florencia Peña y Marley.

Tras el escándalo de la fake news sobre Jorge Messi, la continuidad de Marley en Luzu es una incógnita. El conductor, quien se encuentra en Estados Unidos cubriendo el Mundial 2026 junto a Ian Lucas para Telefe, conducía El show del verano junto a Florencia Peña, quien fue desvinculada del canal de streaming.

¿Todo mal entre Marley y Nico Occhiato?
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Desde la Copa del Mundo, Marley rompió el silencio y reveló en un mensaje a Ángel de Brito: "Sin Flor, no hay El show del verano. La semana que viene me voy a reunir con Nico Occhiato en Miami y veremos cómo sigue el tema".

Es la primera vez que el presentador se pronuncia sobre el levantamiento del programa de su colega en el canal de streaming tras la difusión de información falsa sobre la salud de Jorge Messi, el padre del 10 de la Selección argentina. Marley también precisó que se encuentra en Dallas filmando para Netflix.

"Con Flor (Peña) siempre hablamos y nos llevamos perfecto", afirmó el conductor de Por el mundo. De Brito aclaró en LAM que le pidió que lo dijera en un audio, pero Marley dejó de responderle. El panel especuló con que el presentador podría hacer otro programa con otra conductora en Luzu TV, pero lo descartaron por su amistad con Florencia.

"Calculo que querrá lo mismo que Flor, que le pague el contrato entero ya que le levantaron el programa. No pasa en ningún lado", hipotetizó el conductor de LAM.

La responsabilidad de Marley en la difusión de información falsa sobre Jorge Messi

En Intrusos polemizaron acerca del tema y la panelista Paula Varela dio un dato preciso: el encargado de haberle dicho esa información a Florencia Peña fue Fede Hoffmann, el productor de Marley, quien era parte del programa.

La periodista contó: "El que mandó el mensaje a la productora para que se lo diga a Florencia… ahora no quiero caer sobre él porque era un rumor que tal vez tenía como todos los periodistas teníamos y tal vez quería que Florencia esté al tanto pero no para que tal vez lo diga al aire, el que manda el mensaje para que Florencia sepa es Fede Hoffmann desde Miami".

"Se lo dice a la ejecutiva por mensaje que habría sucedido esto. Fede Hoffmann es productor de Marley y también es productor del programa. Él (por Hoffmann) siempre está ahí, en el lugar donde está la chica que aparentemente es la que le pasa el comentario a Florencia", agregó la panelista.

Varela concluyó: "Pero ahora está en Miami con Marley. Se lo pasa como para que esté al tanto. Él se lo dice a la productora y la productora se lo dice a Florencia".

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