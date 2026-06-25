Se conoció la persona con la que empezó un vínculo la bailarina. "No tengo nada que aclarar", aseguró.

Nueva pareja: con quién inició una relación Adabel Guerrero y qué dijo sobre su ex.

Adabel Guerrero atraviesa una nueva etapa sentimental y decidió mostrarse públicamente junto a Rodrigo Alenaz , el empresario ligado al mundo del karting con quien comenzó una relación después de su separación de Martín Lamela .

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La pareja asistió al estreno de Drácula II: Resurrección, la nueva propuesta de Pepe Cibrián Campoy , donde se dejó ver por primera vez en un evento de alto perfil. Aunque ambos se mostraron sonrientes durante la velada, no pudieron evitar las consultas de la prensa sobre su presente amoroso.

Rodrigo Alenaz , quien actualmente se desempeña como director de Rotax , una reconocida marca de motores de alto rendimiento, fue consultado en el programa LAM sobre su vínculo con la bailarina y también sobre Martín Lamela, el exmarido de Guerrero.

Cuando le preguntaron si había mantenido una conversación con Lamela para “aclarar las cosas”, el empresario respondió de manera contundente: “ No tengo nada que aclarar ”.

La relación entre Guerrero y Alenaz se conoció públicamente a mediados de abril. En ese momento, la bailarina quedó envuelta en rumores de infidelidad, aunque posteriormente aclaró que su matrimonio ya había llegado a su fin. Sobre este nuevo vínculo, sostuvo: “ Es una relación que quiero cuidar ”.

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La artista conoció a Alenaz a través de Valeria Archimó, su compañera en Sex, y desde entonces ambos comenzaron a frecuentarse hasta consolidar el romance.

En paralelo, Guerrero también habló sobre el final de su historia con Martín Lamela. Durante una entrevista en LAM, explicó que la convivencia atravesaba dificultades desde hacía tiempo y reveló: “Hace dos años que no dormía con mi marido”.

Además, contó una de las situaciones que terminó influyendo en esa decisión: “Tanto él como la nena se ponían a saltarme en la cama a las 8 de la mañana y no me permitían descansar”.

La bailarina explicó que muchas veces regresaba a su casa cerca de las cinco de la mañana luego de realizar funciones de Sex, por lo que necesitaba descansar durante más horas. En ese contexto, decidió cambiarse de habitación. Sin negar su nueva relación, Guerrero también confirmó públicamente que estaba conociendo a Alenaz y señaló: “Es del mundo del karting”.