Filtraron el verdadero problema por el que se separaron Daniel Celis y Nick Sicaro, que ahora está con otra ex GH

La ruptura dejó versiones cruzadas y una inesperada explicación sobre las diferencias que habrían marcado el final del vínculo.

La separación entre los ex integrantes de Gran Hermano , Daniela Celis y Nick Sicaro, concretada a mediados de junio tras apenas dos meses de relación, sumó una nueva versión sobre sus motivos. La explicación surgió de declaraciones de la conductora Yanina Latorre en su programa de televisión, donde habló de diferencias en la intimidad de la pareja.

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“El problema de Nick es que ella le pedía cosas que él no hacía” , afirmó Latorre. Luego, ante la consulta de sus compañeros, agregó: “Que no le baldeaba el patio” , en una referencia a una práctica sexual que, según su versión, Celis esperaba de su entonces pareja.

En Sálvese Quien Pueda (América TV), el periodista Martín Salwe también aportó una explicación sobre esa versión y sostuvo que Sicaro tenía una postura determinada respecto de ciertas prácticas íntimas dentro de sus relaciones. Se trata, en todos los casos, de testimonios difundidos públicamente y no de una confirmación de los protagonistas.

La versión de Latorre tomó fuerza después de que Celis ya hubiera dejado una pista sobre el final: “No funcionó porque él tendría que haber dado un poco más, no estaba tan interesado…” . Además, la influencer anticipó: “Ya van a saber por qué igual, porque todo sale a la luz, tarde o temprano” .

El nuevo capítulo apareció cuando Sicaro y Lolo Poggio confirmaron su relación, apenas dos meses después de la ruptura con Celis. El vínculo tiene además un dato particular: Lolo es hermana de Julieta Poggio, una de las amigas más cercanas de Daniela.

Sicaro aseguró que la atracción con Lolo había comenzado durante su paso por Gran Hermano: “Con Lolo compartíamos mucho de noche, cuando la casa estaba muy tranquila y tomábamos mates. Nos gustábamos desde esa época”. Según explicó, la relación se desarrolló posteriormente fuera del reality.

Tras conocer el romance, Celis afirmó que no quería hablar del tema y remarcó: “Julieta es mi hermana. La amo con mi vida. Amo a la familia de ella”. También reconoció que había hablado con Lolo y sostuvo que “nada ni nadie” iba a arruinar su vínculo con los Poggio.

Nick Sicaro y Lolo Poggio.

Julieta, por su parte, salió a despejar cualquier conflicto: “Está todo hablado. Entre Dani, Lolo y yo, está todo bien”. Y agregó que apoya a su hermana porque la ve feliz, mientras Sicaro sostuvo que con Daniela había terminado “como amigos”, aunque reconoció que no comprendía por qué ella decidió bloquearlo.