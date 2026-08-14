IR A
IR A

Filtraron el verdadero problema por el que se separaron Daniel Celis y Nick Sicaro, que ahora está con otra ex GH

La ruptura dejó versiones cruzadas y una inesperada explicación sobre las diferencias que habrían marcado el final del vínculo.

Danierla Celis y Nick Sicaro terminaron su romance meses atrás.

Danierla Celis y Nick Sicaro terminaron su romance meses atrás.

La separación entre los ex integrantes de Gran Hermano, Daniela Celis y Nick Sicaro, concretada a mediados de junio tras apenas dos meses de relación, sumó una nueva versión sobre sus motivos. La explicación surgió de declaraciones de la conductora Yanina Latorre en su programa de televisión, donde habló de diferencias en la intimidad de la pareja.

El dolor de Flor Cabrera por el cierre de su negocio familiar.
Te puede interesar:

El dolor de Flor Cabrera, ex Gran Hermano, por la quiebra de su emprendimiento familiar: "Endeudados hasta las bolas"

“El problema de Nick es que ella le pedía cosas que él no hacía”, afirmó Latorre. Luego, ante la consulta de sus compañeros, agregó: “Que no le baldeaba el patio”, en una referencia a una práctica sexual que, según su versión, Celis esperaba de su entonces pareja.

En Sálvese Quien Pueda (América TV), el periodista Martín Salwe también aportó una explicación sobre esa versión y sostuvo que Sicaro tenía una postura determinada respecto de ciertas prácticas íntimas dentro de sus relaciones. Se trata, en todos los casos, de testimonios difundidos públicamente y no de una confirmación de los protagonistas.

Daniela Celis y Nick Sicaro.

Daniela Celis y Nick Sicaro.

La versión de Latorre tomó fuerza después de que Celis ya hubiera dejado una pista sobre el final: “No funcionó porque él tendría que haber dado un poco más, no estaba tan interesado…”. Además, la influencer anticipó: “Ya van a saber por qué igual, porque todo sale a la luz, tarde o temprano”.

Nick Sicaro y Lolo Poggio blanquearon su romance

El nuevo capítulo apareció cuando Sicaro y Lolo Poggio confirmaron su relación, apenas dos meses después de la ruptura con Celis. El vínculo tiene además un dato particular: Lolo es hermana de Julieta Poggio, una de las amigas más cercanas de Daniela.

Sicaro aseguró que la atracción con Lolo había comenzado durante su paso por Gran Hermano: “Con Lolo compartíamos mucho de noche, cuando la casa estaba muy tranquila y tomábamos mates. Nos gustábamos desde esa época”. Según explicó, la relación se desarrolló posteriormente fuera del reality.

Tras conocer el romance, Celis afirmó que no quería hablar del tema y remarcó: “Julieta es mi hermana. La amo con mi vida. Amo a la familia de ella”. También reconoció que había hablado con Lolo y sostuvo que “nada ni nadie” iba a arruinar su vínculo con los Poggio.

Nick Sicaro y Lolo Poggio.

Nick Sicaro y Lolo Poggio.

Julieta, por su parte, salió a despejar cualquier conflicto: “Está todo hablado. Entre Dani, Lolo y yo, está todo bien”. Y agregó que apoya a su hermana porque la ve feliz, mientras Sicaro sostuvo que con Daniela había terminado “como amigos”, aunque reconoció que no comprendía por qué ella decidió bloquearlo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Manuel Ibero y sus retoques esteticos. ¿Qué se hizo?

Manuel Ibero, exparticipante de Gran Hermano, se sometió a unos retoques estéticos: qué se hizo

La ex participante de Gran Hermano se sometió a una cirugía mamaria.

Coty Romero mostró cómo le quedó su cirugía mamaria: el video

La influencer dejó abierta una incógnita sobre los verdaderos motivos de la ruptura.

La fuerte decisión que tomó Daniela Celis después de enterarse que Nick Sicaro está con una ex Gran Hermano

Se terminó el amor entre Pestañela y Nick Sícaro.

Escándalo: una famosa influencer le declaró la guerra a su exnovio luego de que presente a su nueva pareja

Fue figura de Gran Hermanoc2022.

Fue protagonista de Gran Hermano, inició su propio proyecto y ahora anunció una dura noticia

Tensión en la casa más famosa del país.

Gran Hermano: un enfrentamiento entre dos participantes dejó la casa al borde del colapso

últimas noticias

El dolor de Flor Cabrera por el cierre de su negocio familiar.

El dolor de Flor Cabrera, ex Gran Hermano, por la quiebra de su emprendimiento familiar: "Endeudados hasta las bolas"

Hace 20 minutos
Lionel Messi fue clave en la victoria frente a Inglaterra por 2-1.

"Camina 60 minutos y te hace un hat-trick": la cruda confesión de un defensor inglés sobre Lionel Messi

Hace 25 minutos
Donald Trump afirmó que pronto el estrecho de Ormuz será de Estados Unidos. 

Trump anunció que evalúa declarar al estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos

Hace 31 minutos
E intérprete de Livin la vida loca les dedicó un emotivo mensaje en sus redes.

Así están los hijos de Ricky Martin: Matteo y Valentino cumplieron 18 años y hubo presentación oficial de sus novias

Hace 1 hora
Hasta el momento, los motivos detrás de la intimidación son un misterio.

Tensión en Haedo: dejaron bala 9 mm y nota amenazante contra viajes de egresados

Hace 1 hora