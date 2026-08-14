Coty Romero mostró cómo le quedó su cirugía mamaria: el video

A una semana de haberse sometido a una cirugía mamaria, la influencer y exparticipante de Gran Hermano Coty Romero reapareció en sus redes sociales para enseñar el cambio estético y responder las dudas de sus seguidores. A través de un video grabado tras siete días de evolución, la joven remarcó que se trató de una decisión sumamente meditada tras años de evaluación personal.

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Respecto al objetivo estético de la intervención, la correntina explicó que buscaba un retoque sutil y acorde a su figura, por lo que requirió volúmenes diferentes en cada prótesis: “Yo quería un resultado súper natural y que no fuera un cambio tan drástico” , detalló, antes de precisar que “ me tuve que poner 225 de un lado y 250 del otro ” . Asimismo, dejó en claro que mantiene un seguimiento estricto con controles médicos para monitorear la evolución favorable.

En cuanto al proceso postoperatorio, Romero se mostró sorprendida por la rapidez del procedimiento y la ausencia de molestias físicas significativas. Contó que la operación duró menos de una hora, lo que le permitió retornar a su hogar ese mismo día , siguiendo las indicaciones médicas a base de faja o corpiño postoperatorio, aplicación de frío y sesiones de kinesiología para favorecer los drenajes. Gracias a este esquema de cuidados, la joven confirmó que no sintió dolor y pudo retomar su rutina laboral en tiempo récord.

Coty Romero mostró los resultados de su operación de aumento mamario después de siete días: ''Venimos al mundo a mimarnos y darnos el lujo que nos merecemos, menos que eso no''. https://t.co/zZamOD1yED pic.twitter.com/roCA4e0qA5

Finalmente, al mostrarse por primera vez luciendo una prenda distinta a los vendajes iniciales, la exparticipante del reality manifestó su entusiasmo por esta nueva etapa: “ Hoy las estoy estrenando por primera vez. Es la primera vez que me veo con un top distinto del que estaba usando estos días. Me encantan, son hermosas, muy naturales. Estoy muy feliz con los resultados” .

Luego, concluyó incentivando a sus seguidores a tomar decisiones corporales con libertad y bajo la supervisión de profesionales calificados, subrayando que “es una decisión de la que no me arrepiento” .

El vínculo de Coty Romero con el amor

Hace aproximadamente un mes, la exintegrante de Gran Hermano, Coty Romero, volvió a situarse en el centro de la escena mediática tras referirse abiertamente a su presente sentimental durante una entrevista. La influencer correntina dejó de lado los cruces públicos para reflexionar sobre su situación afectiva y soltó una frase que resonó rápidamente entre sus fanáticos: “El corazoncito está empezando de nuevo a querer salir del caparazón”. De esta manera, confirmó un cambio de actitud frente a las relaciones tras un período de resguardo personal.

En aquel momento, si bien aclaró que no se encontraba en pareja ni de novia con nadie, la joven remarcó que mantenía una postura receptiva hacia los vínculos afectivos. “Yo estoy abierta a lo que venga porque a mí me encanta estar enamorada. Me gusta la pareja”, aseguró al repasar sus ganas de volver a enamorarse. Pese a ese deseo latente, enfatizó que en esa etapa priorizaba su carrera laboral y el crecimiento personal, dos factores que absorbían la mayor parte de su tiempo y energía diaria.

Coty sigue sumando trabajos en los medios y en sus redes sociales. Redes Sociales

A pesar del ritmo de trabajo, la mediática admitió en esas declaraciones que existía una persona en particular que había logrado llamar su atención. “Por ahí hay algo que me interesa, pero quiero cuidar mucho. O sea, como que no estoy mostrando nada, pero hay alguien que me genera alguito”, deslizó con cautela. Con esa afirmación, prefirió resguardar la identidad de quien había despertado su interés y evitar la exposición mediática prematura de una historia que recién comenzaba.

Finalmente, la exparticipante del reality reafirmó en esa oportunidad que el proceso de apertura emocional avanzaba de forma paulatina y sin presiones externas. Al sintetizar el momento sentimental que atravesaba, reiteró que “mi corazoncito está empezando de nuevo a querer salir del caparazón”, marcando el inicio de una etapa donde buscaba equilibrar la dedicación a sus proyectos profesionales en los medios con la oportunidad de reencontrarse con el amor en el plano privado.