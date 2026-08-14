La fuerte decisión que tomó Daniela Celis después de enterarse que Nick Sicaro está con una ex Gran Hermano La mediática dejó en claro que no hay marcha atrás y anticipó que aún quedan detalles de la ruptura por salir a la luz. Agregar C5N en









La influencer dejó abierta una incógnita sobre los verdaderos motivos de la ruptura. C5N

Daniela Celis brindó una entrevista y habló sobre su relación con Nick Sicaro luego de que el youtuber blanqueara su romance con Lolo Poggio en el stream de Telefe. La influencer no solo reconoció que lo tiene bloqueado en todas las redes sociales sino que también dejó abierta una incógnita sobre los verdaderos motivos de la ruptura que, según anticipó, el público conocerá con el tiempo.

Durante una charla con el influencer Sebi Manzoni, la ex participante de Gran Hermano le bajó el precio al vínculo desde el arranque. "Yo no sé si llegó a ser relación. Me empecé a conocer con una persona que terminó en nada porque ya no estoy con él. Pero solamente fue eso", señaló. Y explicó por qué todo terminó siendo público: "Lamentablemente fue blanqueada porque empezó todo en cámara. Porque si no, tampoco la blanqueaba. Si estoy conociendo a alguien ni lo presento enseguida".

Sobre los motivos de la ruptura, fue clara: "No funcionó porque yo creo que él tenía que haber dado un poquito más para que funcione. Como que él no estaba tan interesado y yo tampoco, quizás por eso no funcionó". Ante la consulta de si podría darle una segunda oportunidad, la respuesta fue inmediata: "No, no, no. Ya está, ni media, nada, cero. Bloqueado en todos lados".

El cierre de la entrevista dejó una frase que abrió una serie de especulaciones. "No tiene chance ni de que me hable y ya van a saber por qué. Porque todo siempre sale a la luz, tarde o temprano. Yo no cuento nada, la vida se encarga de todo siempre y en algún momento la gente se va a enterar", comentó Daniela Celis, sin aclarar sobre qué habría ocurrido realmente entre ellos.

Redes sociales Nick Sicaro y Lolo Poggio blanquearon su romance A menos de dos meses de haber terminado su vínculo con Daniela Celis, Nick Sicaro confirmó que inició una nueva historia de amor con Lolo Poggio, la hermana de Julieta Poggio y también exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada. Ambos eligieron el ciclo de streaming Todo lo contrario de Telefe para hacer oficial el romance ante la consulta de sus compañeros de programa.

La atracción entre ellos venía de los tiempos dentro de la casa. Durante el reality, Nick ya había dejado en claro cierto interés por Lolo, y ella también había demostrado afinidad: cuando le pidieron que eligiera entre él y otro participante, respondió sin dudar: "Nick". Sin embargo, la historia tuvo que esperar a que ambos estuvieran fuera de la competencia para avanzar. Nick fue eliminado y no logró regresar en el repechaje, mientras que Lolo también quedó afuera sin ser seleccionada para volver. Redes sociales Fue Lolo quien respondió afirmativamente ante la pregunta de si estaban enamorados, generando uan ovación en el estudio. También se encargó de aclarar que entre ella y Nick no había ocurrido nada mientras él salía con Celis: "A mi Nico me había gustado desde la casa, pero yo estuve mucho más tiempo que él en el reality. En ese momento había otra situación, yo la recontra respeté, y nada sucedió", explicó.