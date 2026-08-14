Es muy famosa, se separó por infidelidades y ahora se mostró a los besos en un reality internacional

Una inesperada cercanía dentro de un programa de televisión volvió a poner a la artista en el centro de la escena y desató todo tipo de reacciones.

La actriz y bailarina Flor Vigna sorprendió al protagonizar un acercamiento romántico con el influencer mexicano Ese Pérez dentro de La Casa de los Famosos México 2026 , donde ambos comparten el encierro. Según las imágenes difundidas por las redes oficiales del reality, la argentina y el influencer mexicano tuvieron un momento de intimidad que rápidamente generó repercusiones.

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El vínculo entre ambos comenzó a llamar la atención por la química que mostraron frente a las cámaras. Pérez, creador de contenido nacido en Culiacán , Sinaloa , es uno de los participantes de la cuarta temporada y cuenta con una importante comunidad en redes sociales.

La escena también despertó críticas entre seguidores del mexicano. Algunos usuarios cuestionaron las intenciones de Vigna y plantearon que el acercamiento podría estar relacionado con la estrategia del juego, mientras que otros destacaron que ambos parecen haber construido una cercanía dentro de la casa.

Vigna ingresó al reality como una de las figuras internacionales del elenco. La nacida en la Ciudad de Buenos Aires había llegado al programa soltera, después de que su última relación pública, con Lautaro “Lauta” Cinti —autor del tema Puñaladas—, terminara meses atrás. Anteriormente, la bailarina estuvo en una relación con el actor Luciano Castro aproximadamente dos años y medio , desde fines de 2021 hasta febrero de 2024, cuando confirmaron su separación.

Flor Vigna está soltera desde su separación con el actor Luciano Castro a comienzos de 2024 , después de más de dos años y medio juntos. En aquel momento, la cantante explicó que la decisión había sido tomada para cuidarse y habló de una separación atravesada por el cariño y el respeto.

Sin embargo, meses después Vigna confirmó públicamente que había existido una infidelidad de parte de Castro con la actriz Griselda Siciliani. “A mí lo único que me dolió fue la infidelidad”, afirmó entonces la artista, quien también reconoció que el actor había tenido “muchas cosas lindas” con ella.

Al ser consultada directamente sobre lo ocurrido, Vigna fue todavía más contundente: “Cuando te meten los cuernos te cuesta un montón”. También aseguró que aquella relación había sido importante para ella: “Fueron tres lindos años y se terminó”.

Por su parte, Castro había contado meses antes que la ruptura le había costado y que todavía mantenía diálogo con Vigna. “Me costó, pero día a día estoy mejor”, sostuvo el actor. Ahora, más de dos años después del final de aquella pareja, la participación de la cantante en el reality mexicano vuelve a colocar su vida sentimental en el centro de la escena.