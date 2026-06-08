Se filtró quién se iría de Gran Hermano este lunes 8 por una decisión muy ajustada

Los sondeos marcan un favorito claro para abandonar el juego, aunque la brecha con el segundo más votado mantiene el suspenso hasta el cierre de la votación.

Este lunes, Gran Hermano Generación Dorada vivirá una noche de tensión plena, como marca cada comienzo de semana, que arranca con la salida de uno de los participantes de la casa más famosa del país. El reality de Telefe despierta tanta expectativa que en redes sociales ya hicieron un sondeo de quién abandonará el juego.

Las encuestas en redes sociales adelantan que un participante es el que corre con mayores chances de irse por decisión de la audiencia. De todo modos, esto es una encuesta de redes sociales y no un factor determinante.

Franco Zunino sería el próximo en abandonar la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Según los sondeos difundidos por el especialista en este reality Fefe Bongiorno en X, el participante concentra la mayor intención de voto negativo de cara a la gala de eliminación del lunes 8 de junio.

Detrás de Zunino aparece Brian Sarmiento, quien también registra un porcentaje significativo en los relevamientos de los últimos días. La diferencia entre ambos no es amplia, lo que convierte esta semana en una de las más ajustadas del tramo final del programa de Telefe.

El dato cobra mayor relevancia porque la votación en curso es negativa, por lo que el público elige a quién quiere que se vaya , no a quién quiere que se quede. Ese mecanismo suele castigar a los jugadores que generan más divisiones y favorecer a quienes tienen menor rechazo entre la audiencia, lo que altera los cálculos habituales de los fanáticos.

franco zunino Redes sociales

Los cinco participantes que continúan en zona de riesgo para la eliminación del lunes son Juanicar, Yipio, Brian Sarmiento, Franco Zunino y Matías Hanssen. Este último llegó a la placa luego de ser sancionado por incumplir las reglas del reality, lo que sumó un condicionante extra a su situación dentro del juego.

Según las encuestas publicadas en redes, Zunino lidera el voto negativo y se perfila como el principal candidato a irse. Sarmiento, por otra parte, aparece en segundo lugar con un porcentaje que mantiene el suspenso hasta el cierre de la votación oficial. La modalidad de voto negativo que rige esta semana cambia la estrategia de los fanáticos. Mientras en otras instancias el foco está en salvar a un favorito, en este momento el objetivo es eliminar al menos querido, lo que puede provocar movimientos de último momento que cambien el panorama antes de la definición del lunes.

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La decisión final quedará en manos de los fans del programa cuando se cierre la votación. Cualquier cambio en los porcentajes puede ser determinante en una instancia en que las diferencias entre los nominados son mínimas y la recta final del juego vuelve cada voto más valioso que el anterior.