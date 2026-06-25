Una modelo llamó al aire a su marido para ver dónde estaba: "Si no atiende, se pudre" Una panelista de televisión expuso públicamente el método que utiliza para monitorear los movimientos de su pareja. Agregar C5N en









Una reconocida panelista aseguró que sigue los pasos de su pareja.

Natalie Weber causó un gran revuelo en la pantalla chica al revelar sin filtros el particular método que implementa para conocer los pasos de su esposo, Mauro Zárate. La panelista lo comentó en un ciclo televisivo y, de manera totalmente espontánea, exhibió frente a las cámaras la herramienta digital con la que sigue los recorridos del exdelantero de Boca y Vélez.

En pleno debate, la mediática detalló que monitorea el posicionamiento geográfico del futbolista mediante una plataforma instalada en su dispositivo móvil. Lejos de ocultarlo, se tomó la situación con humor pero lanzó una advertencia tajante sobre lo que sucede si el deportista no responde a sus llamados. “Yo lo rastreo. Si no atiende, se pudre”, disparó, evidenciando que mantiene un estricto seguimiento sobre su pareja.

Para validar sus dichos ante la mirada atenta de sus compañeros de piso, la modelo decidió ponerse en contacto con él en ese mismo instante. “A ver si atiende”, deslizó mientras marcaba el número. Asimismo, aclaró que la decisión de brindar la localización en tiempo real forma parte de un pacto consensuado entre ambos, aunque reconoció abiertamente que es ella quien consulta la aplicación de forma casi exclusiva.

Natalie Weber criticó a Mauro Icardi por compartir una foto de la China Suárez sin ropa Hace un par de semanas, Natalie Weber se plantó con firmeza y disparó una picante opinión en contra de Mauro Icardi en la pantalla de Pasó en América, el ciclo que comandan Sabrina Rojas y Tartu. La fuerte reacción de la panelista estalló a raíz de la polémica postal que el atacante del Galatasaray subió a su cuenta de Instagram, donde se podía ver a la China Suárez al desnudo durante una escapada playera en las Islas Maldivas.

Lejos de considerarlo un simple posteo de vacaciones, la modelo desmenuzó el trasfondo de la publicación y argumentó por qué considera que la actitud del futbolista representa una chicana directa hacia su expareja, Wanda Nara. “La cuestión es que esta foto no es una foto aislada porque la ves y decís: ‘¿Qué tiene de malo?’”, comenzó analizando detalladamente en el debate televisivo.

Acto seguido, la integrante del programa sacó a la luz una particular coincidencia que dejó en evidencia el verdadero propósito de la foto. De acuerdo a su postura, el delantero replicó una escena del pasado para herir a la conductora: “Él se fue con Wanda Nara a Maldivas cuatro años atrás. Subió la misma foto. Esa es la parte donde está provocando”, sentenció sin pelos en la lengua. Para dar el cierre a su descargo, Natalie Weber se mostró sumamente tajante al descifrar las supuestas intenciones ocultas que el deportista intentó plasmar en las redes sociales con esa imagen en particular. “¿Qué quiere decir con mostrar una foto en bolas? Primero, estuve en el lugar donde estuve con vos y, encima, te la muestro en bolas porque está espléndida”, concluyó de manera demoledora.