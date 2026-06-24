Una famosa hizo una propuesta hot en Only Fans por la Selección argentina

Una actriz, bailarina y cantante aprovechó la alegría post triunfo de la Albiceleste y generó una ola de repercusión en redes por su posteo de alto voltaje.

Una protagonista reconocida en el mundo del espectáculo apostó a "nuevos horizontes" y se abrió un perfil en la plataforma de contenido erótico.

La actriz, bailarina y cantante Flor Vigna volvió a convertirse en tendencia luego de realizar una inesperada propuesta vinculada al festejo por la Selección argentina y su participación en el Mundial 2026 . La artista influencer sorprendió a sus seguidores al anunciar una promoción especial en su cuenta de OnlyFans, una plataforma de contenido exclusivo para adultos que en los últimos años comenzó a ser utilizada por distintas figuras del espectáculo.

El gesto de Flor Vigna llegó después del triunfo de la Argentina frente a Austria , y rápidamente generó una ola de comentarios en redes sociales. La artista comunicó que aplicaba un 50% de descuento durante 24 horas en su perfil, invitando a sus seguidores a conocer su nuevo contenido dentro de la plataforma.

La publicación se viralizó por la combinación entre el fútbol argentino, la pasión mundialista y la estrategia de comunicación digital de la artista. En redes sociales aparecieron mensajes con frases como “ Gracias Scaloni ” y “ Messi te dio esto ”, en referencia al impacto que tuvo el resultado deportivo en el festejo de la mediática.

La reacción fue inmediata y Flor Vigna decidió compartir algunas de las repercusiones que tuvo su anuncio, potenciando aún más la conversación online. La propuesta se convirtió en uno de los temas más comentados dentro del mundo del espectáculo, especialmente por la manera en que vinculó una celebración deportiva con una acción comercial.

El desembarco de Flor Vigna en OnlyFans había ocurrido apenas unos días antes, cuando presentó su nuevo proyecto con una producción inspirada en los colores de la Selección Argentina. La llegada de la artista a la plataforma generó sorpresa entre sus fanáticos y abrió un nuevo capítulo en su carrera digital.

La publicación en X de Flor Vigna encendió a sus seguidores.

Flor Vigna reveló por qué se abrió Only Fans

La decisión de Flor Vigna de abrir una cuenta en OnlyFans generó repercusión desde el primer momento. La artista explicó que buscaba "crear un espacio más directo" con sus seguidores, donde pudiera "compartir contenido que no suele publicar en otras redes sociales". Su lanzamiento estuvo acompañado por una estética vinculada a la Selección argentina, con una producción que rápidamente llamó la atención.

Según trascendió, la cantante presentó esta "nueva etapa como una forma de tener mayor libertad creativa" y manejar su propio contenido digital. La cuenta comenzó a recibir suscriptores en pocos días y la propia Vigna celebró la respuesta inicial de su comunidad.

Flor Vigna explicó que su desembarco en OnlyFans se dio en un contexto personal y económico particular. Según contó en diálogo con TN, la decisión estuvo vinculada a su rol familiar y a la estructura laboral que sostiene: “Hace rato me convertí en empresaria y esto es solo una faceta más”. Y agregó: “En mi caso, banco a toda mi familia y tengo una productora con 30 personas”.

La artista también se refirió a su presente personal y a cómo eso influyó en su decisión de abrir la plataforma. En ese sentido, afirmó: “Hoy que estoy soltera y mi familia necesitaba ayuda, entendí que podía probar”.

Por último, Vigna enmarcó su llegada a OnlyFans como una extensión de su carrera artística y de su vínculo con el público. “Sigo siendo actriz, bailarina, cantante y boxeadora. Trabajo desde los 11 años”, remarcó y adelantó el tipo de contenido que ofrecerá en la plataforma: “Este es mi espacio para mostrarles todo lo que en otros lugares no puedo. Voy a estar respondiendo todo, prefiero hablar por acá que por otras redes”.