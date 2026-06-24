Demoledor: cómo le fue a Gran Hermano con el rating por el Congelado del Turco García El reality volvió a impactar con una noche cargada de emoción, tensión y frases del exfutbolista que revolucionaron a los seguidores. Agregar C5N en









El Turco García entró por el Congelado a Gran Hermano. Telefe

Gran Hermano Generación Dorada volvió a quedar en el centro de la escena televisiva durante la noche del martes, luego de un nuevo juego Congelado que combinó emoción, tensión y polémica dentro de la casa más famosa del país. El ingreso del exfutbolista Claudio “El Turco” García para sorprender a su ¿ex? esposa, Mariela Prieto, no fue una visita más: el mediático entró en un momento clave del juego, marcado por los rumores sobre el acercamiento entre la madre de su hijo y Emanuel Di Gioia.

El impacto de la aparición se reflejó rápidamente en los números de audiencia. El reality de Telefe, conducido por Santiago del Moro, consiguió un fuerte repunte durante el segmento del ingreso del Turco García y llegó a medir 10.7 puntos de rating a las 22.35, cuando comenzaba uno de los momentos más esperados de la noche. La medición se sostuvo con registros de 10.4 puntos a las 22.36 y 22.37, además de mantenerse por encima de los diez puntos durante buena parte del intercambio.

El juego del Congelado volvió a demostrar por qué es una de las herramientas más efectivas de Gran Hermano: permite que personas del exterior ingresen a la casa, rompan la rutina de los participantes y generen reacciones emocionales sin que los jugadores puedan moverse ni responder libremente. En esta oportunidad, la estrategia estuvo centrada en poner a prueba la relación entre Mariela Prieto y el Turco García, luego de semanas donde el vínculo con Emanuel había generado comentarios, especulaciones y discusiones.

El momento exacto en el que el "Turco" García ingresó a la casa, ante la atenta mirada de Mariela Prieto. La presencia del exfutbolista logró instalar nuevamente al programa en las conversaciones de las redes sociales y reforzó la capacidad del reality para generar contenido viral. Gran Hermano Generación Dorada venía sosteniendo números competitivos en el prime time y ya había tenido emisiones destacadas, incluso con galas que superaron los 12 puntos de rating en momentos clave de la temporada.

Así fue el "Congelado" del Turco García en Gran Hermano El ingreso de Claudio “El Turco” García a la casa de Gran Hermano Generación Dorada generó uno de los momentos más comentados del reality. El exjugador sorprendió a Mariela Prieto con una entrada cargada de expectativa, aunque llamó la atención que antes de acercarse a su pareja saludó a otros participantes como Andrea del Boca, Yanina Zilli y Cinzia Francischiello, un detalle que rápidamente fue analizado por los fanáticos.

Frente a todos los jugadores, el Turco buscó llevar tranquilidad y evitó generar una escena de conflicto directa. En medio del silencio de la casa por la dinámica del Congelado, le dijo a Mariela: “Está todo bien, no te hagas problema, divertite y cuidate”. Sus palabras fueron interpretadas como un mensaje de apoyo, aunque el contexto del acercamiento con Emanuel Di Gioia seguía flotando en el ambiente. Sin embargo, la frase que más repercusión tuvo llegó cuando habló sobre el comportamiento de Mariela dentro del juego. El exfutbolista expresó: “Vi lo del baile, siempre estuviste al límite. Sos una gran mujer, seguí jugando. Te quiero un montón”. La declaración abrió nuevamente el debate sobre los límites entre la estrategia, la convivencia y las relaciones dentro de la casa. El CONGELADOS del TURCO GARCÍA en #GranHermano:



-Frío mensaje a Mariela

-Saludó con la mejor a Andrea, Cinzia, Zilli

-Ignoró a Ema

-Remató diciendo NO ME GUSTÓ UN CARAJO EL BAILE

-Cola lloró más que Mariela pic.twitter.com/bSEbMxxn6D — emi (@eeemiliano) June 24, 2026 Antes de abandonar la casa, el Turco García dejó el comentario que se convirtió en el momento viral del segmento: “El baile no me gustó un carajo”. La frase generó repercusión inmediata entre los seguidores de Gran Hermano, que analizaron si se trató de una advertencia, una muestra de celos o simplemente una reacción espontánea dentro de un juego donde cada palabra puede cambiar la historia.