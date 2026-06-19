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Una famosa conductora y modelo sorprendió con su reflexión sobre la infidelidad: "El ojo por ojo vale"

Una inesperada confesión al aire abrió un debate sobre su pasado, sus decisiones y la nueva etapa que atraviesa.

Una de estas tres famosas rompió el silencio y abrió su corazón sobre el momento sentimental que atraviesa.

Una de estas tres famosas rompió el silencio y abrió su corazón sobre el momento sentimental que atraviesa.

La conductora y modelo Sabrina Rojas generó repercusión en la televisión tras realizar una fuerte reflexión sobre las infidelidades durante una emisión en un programa de televisión de aire. En medio de un debate sobre conflictos de pareja, engaños y crisis sentimentales, la figura decidió hablar desde su propia experiencia y sorprendió al revelar una postura que rápidamente llamó la atención.

Una confirmación reciente, que fue dada a conocer por un reconocido programa de telerrealidad, dejó anonadado al público.
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La conversación llevó a la famosa a recordar momentos personales relacionados con la traición dentro de una relación. Sin esquivar el tema, expresó: "Alguna vez me he vengado”. Una frase que abrió un intenso intercambio entre sus compañeros de programa y que puso nuevamente en agenda el debate sobre la fidelidad, el perdón y las respuestas emocionales frente a una ruptura de confianza.

Sabrina Rojas explicó en Pasó en América que, luego de haber perdonado situaciones de engaño en reiteradas oportunidades, sintió que había llegado a un límite. “Cuando perdonaste tanto decís: ‘Ay, tengo un crédito, ¿por qué me lo voy a reprimir? Si del otro lado no se lo reprimieron’”, sostuvo al aire, en una declaración que rápidamente fue comentada en redes sociales y medios de espectáculos.

Su frase más contundente llegó cuando resumió su mirada sobre esa etapa de su vida: “El ojo por ojo vale”. Aunque aclaró que se trataba de una experiencia pasada y de una reacción dentro de un contexto determinado, sus palabras volvieron a poner bajo análisis las relaciones, las heridas emocionales y las distintas formas de enfrentar una infidelidad.

Sabrina Rojas se refirió a las infidelidades.

Sabrina Rojas se refirió a las infidelidades.

Sabrina Rojas reveló cómo es su nueva relación con Luciano Castro

Sabrina Rojas también habló semanas atrás sobre el presente vínculo que mantiene con Luciano Castro, su expareja y padre de sus hijos, luego de atravesar años de historia compartida, una separación y distintos momentos familiares. La conductora explicó que actualmente ambos lograron construir una relación más equilibrada y basada en la convivencia familiar.

Al referirse al actor, Sabrina describió el momento actual con una frase significativa: “Hemos reseteado”. Según explicó, la relación entre ambos cambió con el paso del tiempo y pudieron dejar atrás conflictos para enfocarse en una dinámica más saludable. “El vínculo con Luciano está súper bien. Estamos pasando un buen momento”, señaló al hablar del presente.

La conductora también destacó que el orden personal de Luciano Castro tuvo un impacto positivo en su entorno familiar. “Que su vida esté más ordenada no sólo implica que le hace muy bien a él sino también a sus hijos”, afirmó, poniendo el foco en la importancia del bienestar y la estabilidad para los chicos.

Además, Sabrina Rojas contó cómo viven esta nueva etapa luego de una historia intensa y de muchos cambios. Su mirada actual parece alejarse de la lógica del conflicto permanente y acercarse a una relación más madura. “Como cualquier familia que pasa tormentas”, explicó al describir el vínculo con quien fue su pareja durante muchos años.

La conductora también habló de su presente sentimental y de su relación con José "Pepe" Chatruc, destacando que atraviesa una etapa positiva aunque con cautela. Entre reflexiones sobre el pasado, nuevas oportunidades y aprendizajes personales, Sabrina continúa generando conversación por su manera directa de hablar sobre el amor, las separaciones y las segundas oportunidades.

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