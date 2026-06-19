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Aclarado: vincularon a Aimar con una periodista pero se desmintió rápidamente

La periodista deportiva no tardó en reaccionar con firmeza ante las versiones que inundaron las redes sociales y algunos portales de espectáculos.

Rumor en Argentina.

Rumor en Argentina.

Redes sociales
  • Pablo Aimar se vio envuelto en rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Sofía Martínez.
  • Las versiones surgieron en redes sociales y programas de espectáculos tras coincidir en eventos relacionados con la selección argentina.
  • Sofía Martínez desmintió públicamente cualquier relación amorosa y aseguró que los rumores no tenían fundamento.
  • Tras la aclaración, quedó establecido que el vínculo entre ambos era exclusivamente profesional.

Pablo Aimar es una de las personalidades más valoradas del fútbol argentino. Integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni en la consagración mundialista de la selección argentina, construyó una trayectoria marcada por el talento dentro de la cancha y un perfil reservado fuera de ella. A lo largo de los años, el exmediocampista de River Plate y la selección nacional evitó la exposición mediática y mantuvo su vida privada alejada de los focos.

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Pese a esa discreción, durante 2024 su nombre apareció inesperadamente en el centro de una controversia ajena al ámbito deportivo. Diversos rumores comenzaron a vincularlo sentimentalmente con la periodista deportiva Sofía Martínez, una versión que rápidamente se expandió en redes sociales y programas de espectáculos. Las especulaciones crecieron hasta convertirse en un tema de debate público, alimentado por comentarios y teorías que circularon sin confirmación alguna.

Con el correr de los días, la situación alcanzó tal repercusión que fue la propia Sofía Martínez quien salió a desmentir públicamente las versiones. La periodista aclaró que nunca existió una relación amorosa con Aimar y descartó por completo los rumores. De esta manera, quedó cerrado un episodio que generó gran interés mediático, pero que no tuvo sustento real y que terminó irrumpiendo en la habitual tranquilidad que caracteriza la vida del exfutbolista cordobés.

Qué rumor de pareja afronta Pablo Aimar

Pablo Aimar quedó involuntariamente involucrado en una serie de rumores que lo señalaban como pareja de la periodista deportiva Sofía Martínez. Las especulaciones comenzaron a circular con fuerza en redes sociales y programas de espectáculos, especialmente después de las competencias internacionales disputadas por la selección argentina, donde ambos coincidieron en distintos contextos profesionales. La versión se expandió rápidamente y muchos usuarios llegaron a dar por cierta una relación que nunca fue confirmada.

Frente a la repercusión que alcanzó el tema, Sofía Martínez decidió aclarar públicamente la situación. La periodista desmintió las versiones y aseguró que no existía ningún vínculo sentimental con Aimar, manifestando además su sorpresa por la difusión de una información sin fundamentos. Sus declaraciones buscaron poner fin a las especulaciones que durante semanas ocuparon espacio en redes y medios de comunicación.

Tras la aclaración, quedó establecido que la relación entre ambos se limitaba al ámbito profesional. Mientras Martínez desarrollaba su labor periodística, Aimar continuaba desempeñándose como integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la selección argentina. De esta manera, los rumores perdieron fuerza y el exfutbolista volvió a mantener la discreción que siempre caracterizó su vida privada.

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