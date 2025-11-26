Sydney Sweeney se abre un OnlyFans y genera gran expectativa ante su nuevo rol La actriz de Euphoria experimentará un cambio importante en esta nueva temporada y se creó una cuenta para publicar material, lo que provocó revolución en redes sociales.







El personaje de Sydney Sweeney en Euphoria se abrirá una cuenta en Only Fans. Redes sociales

La actriz Sydney Sweeney participará en la tercera temporada de Euphoria, la cual se emite por HBO Max. Allí continuará con el desarrollo del personaje de Cassie, quien tendrá un rol fundamental porque dará un giro inesperado y pasará a tener una cuenta de OnlyFans.

El estreno será entre marzo o junio del 2026, pero los fanáticos recibieron un adelanto. En este caso, la serie de Sam Levinson tendrá una de las temáticas actuales y tiene que ver con el uso de plataformas para adultos.

En una parte de la temporada, Nate, interpretado por Jacob Elordi, se encuentra con Cassie vestida de conejita playboy mientras se realiza una sesión de fotos para OnlyFans, algo que marcará una evolución en los personajes.

Sydney Sweeney Redes sociales Levinson contó que esta nueva parte dejará atrás las historias del instituto para poder centrarse en lo difícil de la vida adulta con cambios de emociones, sexuales y profesionales, por eso va más allá de la universidad.

Sin embargo, no será la novedad principal, ya que una de las atracciones tiene que ver con la inclusión de Rosalía en el elenco. En los próximos meses se lanzará un adelanto de lo que será el inicio de una de las últimas partes.