Una ex Casi Ángeles reveló lo que le pedían en las grabaciones: "Me empecé a traumar"

La artista rompió el silencio sobre las oscuras exigencias que marcaron su juventud bajo los reflectores. El dolor oculto que finalmente se atrevió a confesar.

Una de las actrices que protagonizaron la famosa tira diaria juvenil expuso cuáles eran las escandalosas condiciones en las que actuó para la filmación.

La industria del entretenimiento y las novelas juveniles vuelve a estar atravesada por el escándalo tras las impactantes declaraciones de la actriz Rocío Igarzábal . En una reciente entrevista, la cantante abrió su corazón sobre las exigencias estéticas y presiones mediáticas que soportó durante su etapa en la exitosa ficción Casi Ángeles, de Cris Morena . A través de un testimonio crudo, expuso cómo la exhibición pública y las demandas corporales impactaron directamente en su salud mental desde su adolescencia.

La intérprete, quien se sumó al elenco cuando apenas tenía entre 16 y 17 años, relató situaciones de alta vulnerabilidad vinculadas a la imagen. "En grabaciones me decían: ‘Te tenés que poner este shortcito’. Y yo respondía: ‘Pero es dos talles más chico, no me entra’. ‘Te va a tener que cerrar’. Y automáticamente yo decía: ‘Estoy más gorda’" , detalló la artista, en diálogo con La Sesión, ciclo conducido por Sofía Calvo.

En el canal de streaming Hispa señaló que el impacto psicológico fue profundo y derivó en la formación de pensamientos intrusivos que condicionaron su comportamiento durante años. "Todas esas cosas eran pensamientos que se instalaban en mi cabeza. Veía los comentarios de la gente: ‘Mirá el baúl que tiene’. Eran todas cosas sobre el cuerpo. Me empecé a traumar" , confesó Igarzábal, haciendo énfasis en cómo el entorno virtual y laboral creaban un círculo vicioso de autocrítica.

Más allá del vestuario, Igarzábal denunció una dinámica de trabajo que la obligaba a sobrepasar sus propios límites personales en pos del guion o la puesta en escena. "O grabando un videoclip, cuando te decían: ‘Vamos a ponerles aceite, péguense más, meneá’. Son todas situaciones en las que estás haciendo cosas que no querés" , expresó con firmeza. Este tipo de experiencias, según su relato actual, la llevaron a actuar bajo una presión que, en su momento, no supo cómo gestionar ni rechazar.

La valentía de Rocío Igarzábal para romper el silencio no se limita a su pasado profesional; recientemente, la actriz expuso un hecho de extrema gravedad en su vida personal. En el marco de la conmemoración del 3 de junio por la marcha del Ni Una Menos , la cantante decidió compartir a través de su cuenta de Instagram que fue víctima de abuso sexual durante su niñez. Este testimonio marcó un punto de inflexión en la manera en que la artista enfrenta sus traumas del pasado.

En una publicación cargada de dolor, Igarzábal reveló: “Mi primera experiencia sexual fue a los 5 años. Por alguien que decía ‘cuidarme’. Una persona de confianza que abusó reiteradas veces de mí”. Además, la artista acompañó sus palabras con fotografías de su infancia, buscando visibilizar la cara de las víctimas de una problemática sistemática y, lamentablemente, muchas veces oculta dentro del propio círculo de confianza familiar.

Las consecuencias de este trauma temprano marcaron profundamente su desarrollo, derivando en los trastornos alimenticios que ella misma mencionó como parte de su proceso de crecimiento. “Crecí creyendo que tenía la culpa. Desarrollé trastornos alimenticios, me quedé callada. Lo conté de grande. Por vergüenza, por miedo”, explicó en su descargo.

A pesar del difícil camino recorrido, Igarzábal destacó su proceso de sanación y la importancia de haber pedido ayuda profesional para superar las secuelas de aquel calvario. “Hoy me veo en estas fotos y siento un inmenso dolor, una ira... impotencia y mucha, pero mucha angustia. Yo pude salir, pude pedir ayuda y seguir adelante con cicatrices, pero con muchas ganas de vivir”, afirmó, convirtiéndose en un referente de resiliencia para sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ROCIO (@rochi_igarzabalok)

El impacto de su mensaje trascendió la red social, generando una ola de apoyo unánime tanto de sus colegas del medio artístico como de miles de seguidores. Su declaración final, "hoy somos su voz", resonó en el aniversario de la marcha contra la violencia de género, consolidando su testimonio como un grito colectivo contra el abuso y la impunidad.