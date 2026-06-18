Danelik advirtió a Brian Sarmiento por si sale con otras personas: qué le dijo Durante una entrevista conjunta para una plataforma de streaming, la influencer tucumana le marcó los limites al exfutbolista. Agregar C5N en









La tucumana le marcó la cancha en vivo al exfutbolista. Gran Hermano

Desde su participación en Gran Hermano: Generación Dorada, el reality emitido por Telefe, Danelik Galazán y Brian Sarmiento consolidan su romance a un ritmo acelerado. En las distintas apariciones públicas que realizan de manera conjunta, la pareja no duda en manifestar la excelente química que hay entre los dos y la conexión que mantienen en el día a día.

Durante un reportaje en uno de los streams de Telefe, la conductora Daniela Celis indagó al exfutbolista sobre si mantenía un compromiso de fidelidad absoluto con Danelik, lo que motivó una aclaración por parte de la creadora de contenido oriunda de Tucumán. “No es que se hable algo de ser exclusivo o no, porque eso ya es obvio. Él sabe que le corto el cogote”, disparó la tiktoker ante la humorada generalizada de los presentes, a lo que Brian reaccionó pidiendo debatir el asunto en vivo: “Ahí está. Pará, vamos a hablarlo acá”.

Gran Hermano Frente a la duda, Daniela quiso saber si el exjugador de Racing y Banfield estaba al tanto de la situación, a lo que él repreguntó: “Pero, ¿exclusivo qué sería?”. “Pestañela” fue la encargada de comentarle y explicó que implicaba no andar buscando a otras personas en redes sociales, evitar las charlas cruzadas y abstenerse de dejar reacciones en las historias de otros usuarios, lo que llevó a la tiktoker a coincidir en que eso no deben ocurrir, dejando a Brian con dudas sobre el trato con su entorno: “¿Pero a mis amigas tampoco?”.

En ese momento de la charla, Celis intervino para remarcar la importancia de establecer los límites y los acuerdos en la pareja, señalando que en esta etapa de la vida ya no se busca una relación pasajera sino enfocarse en un proyecto más firme.

Al escucharla, Sarmiento se mostró reflexivo y concluyó: “Creo que a cada uno le llega a su etapa, ¿no? Y en la mía lo que yo quiero es tranquilidad, divertirme un montón y que tenga ganas de hacer. Ella cumple todos esos requisitos que uno va pidiendo a lo largo del camino que es muy difícil de concretar. Y me llevo súper bien así que hay que cuidarlo. Cuando pasan cosas así, tenés que cuidar".

La foto íntima que subió Danelik con Brian Sarmiento La influencer Danelik y el exfutbolista Brian Sarmiento volvieron a sacudir el avispero mediático después de que la tucumana subiera una imagen que no tardó en replicarse entre los fanáticos de Gran Hermano 2026. La pareja, que consolidó su amor de manera impensada dentro del reality show de Telefe, eligió abrir las puertas de su cotidianidad fuera del encierro y la imagen abrió un nuevo debate en las redes sociales, ya que la postal capturaba un momento de complicidad y cercanía afectiva durante su último reencuentro. Redes sociales Como era de esperarse, la publicación se viralizó en cuestión de minutos y encendió las opiniones de los usuarios que siguen de cerca el día a día del romance. Mientras que un sector del público aplaudió a ambos y valoró que se muestren sin filtros tras haber convivido bajo el foco de las cámaras las 24 horas, otros usuarios salieron a cuestionar la necesidad de sobreexponer un instante tan reservado de la pareja en sus perfiles oficiales. Este revuelo se acopla a las recientes definiciones que la propia creadora de contenido había dejado trascender sobre su noviazgo con el exjugador de Racing y Banfield. Al respecto, la tiktoker ya había dejado en claro que el lazo sentimental se volvió mucho más maduro y genuino una vez que cruzaron la puerta de salida del programa, priorizando la verdad afectiva por encima del rebote en los portales. “No tuvimos sexo, hicimos el amor”.