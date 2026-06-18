IR A
IR A

Vuelve a la TV un emblemático reality y desató la euforia de los fanáticos del programa

Promete reunir a las caras que hicieron grande al ciclo y revivir una etapa que marcó la televisión local.

La fecha de estreno aún no fue confirmada oficialmente.

La fecha de estreno aún no fue confirmada oficialmente.

Redes sociales

Combate, el icónico reality de competencia peruano que marcó a toda una generación, prepara su regreso a la televisión. El anuncio fue confirmado por el periodista Jhon Cano durante la transmisión del podcast Eso háblalo, donde anticipó que el programa volvería en formato documental y con la participación de varias de sus figuras más recordadas.

El conductor tuvo una recaída, pero esta vez los problemas no fueron los mismo que hace algunas semanas, cuando pasó más de un mes hospitalizado.
Te puede interesar:

Qué se sabe sobre la salud de Chiche Gelblung tras volver a ser internado

El formato, que en Perú se emitió por ATV desde el 27 de junio de 2011 hasta el 28 de diciembre de 2018, también tuvo su versión en Argentina, donde conquistó a su propia audiencia con la misma dinámica de equipos y competencias. La noticia del regreso reavivó la nostalgia en ambos países y desató una ola de reacciones en redes sociales.

"Esa es la primera exclusiva que les quiero decir a todos sus seguidores", declaró Cano al confirmar la primicia, generando de inmediato comentarios de fanáticos que desde hace años esperaban el retorno del espacio. Las redes se llenaron de mensajes como "No puedo creerlo", "Se cumplió", "Verde por siempre" y "Rojo corazón", dando muestra de la vigencia del vínculo del público con el programa.

Uno de los nombres más destacados en el proyecto es el de Marisol Crousillat, conocida como la "Reina madre", quien tuvo un rol muy importante en la producción y el desarrollo del reality desde sus inicios.

Qué se sabe sobre el regreso de Combate

Según lo adelantado en el podcast, el documental reunirá a varias de las figuras históricas del programa para reconstruir los momentos más emblemáticos de cada temporada y el detrás de cámaras que marcó la vida de los participantes. Las grabaciones comenzarían en breve y la emisión está prevista a través de la señal de ATV.

Entre los nombres que se mencionan como posibles participantes del documental figuran Sheyla Rojas, Mario Irivarren, Miguel Arce, Paloma Fiuza, Micheille Soifer, Diana Sánchez, Zumba, Mario Hart, Said Palao y Alejandra Baigorria, lo que explica en parte la magnitud de la expectativa generada.

Participantes de Combate en su versi&oacute;n argentina.

Participantes de Combate en su versión argentina.

Durante sus primeras temporadas, Combate fue conducido por Renzo Schuller y Gian Piero Díaz, los rostros más emblemáticos del programa. Con el tiempo también pasaron por la conducción Cinthia Coppiano, Coco Maggio, Jazmín Pinedo y Vanessa Jerí, mientras que la narración de Mr. Peet aportó un sello inconfundible a cada emisión.

La rivalidad entre el equipo rojo y el equipo verde fue uno de los pilares del formato y se espera que vuelva a ser parte central del documental. Esa dinámica de pertenencia, sumada a la energía de los retos y la cercanía con los conductores, fue lo que convirtió a Combate en un fenómeno que trascendió la pantalla y se instaló en la memoria colectiva de sus seguidores.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Chiche, otra vez en Mater Dei.

A días de ser dado de alta, volvieron a internar a Chiche Gelblung: el motivo

Gaspi y Juli Savioli cuando eran pareja.

Juli Savioli se defendió de las críticas por despedir a Gaspi en redes: "Todo lo transforman en mierda"

El artista habló sobre todos los aspectos de su vida.

Agustín Bernasconi habló sobre su larga soltería y cuál es el deseo que lo desvela

El exparticipante de Masterchef Celebrity confirmó que sale con la modelo.

Quién es la modelo con la que Ian Lucas se mostró a los besos en el debut de Argentina en el Mundial

La reconocida conductora llamó la atención en un canal de streaming.

Juana Viale sorprendió a todos con un nuevo trabajo: ¿deja la TV?

La actriz de 35 años, tras La llamada. se convirtió en un personaje icono del terror.

Murió la protagonista de una de las películas de terror icónicas más vistas de los 2000: tenía 35 años

últimas noticias

El comunicado de la familia de Lionel Messi sobre la salud de su padre

El comunicado de la familia de Lionel Messi sobre la salud de su padre

Hace 5 minutos
El entrenador español deslumbra por su trabajo en el PSG y su estado físico.

Físico impecable: como fue la impresionante transformación de Luis Enrique a los 55 años

Hace 14 minutos
Flor Peña dio al aire la noticia de la muerte de Jorge Messi.

Polémica en redes por el furcio de Flor Peña sobre el papá de Messi

Hace 14 minutos
De Brito habló sobre el papá de Messi.

Ángel De Brito se comunicó con la familia de Messi y habló sobre la salud del padre

Hace 14 minutos
Celia, Lionel y Jorge.

Jorge Messi, la figura fundamental que acompañó a Lionel en cada paso de su carrera futbolística

Hace 18 minutos