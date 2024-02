Una estrella de Marvel Studios reveló que no volverá y rompió los corazones de los fans: "Terminé mi viaje..."

Uno de los protagonistas de Guardianes de la Galaxia Vol.3 confirmó que no volverá.

El actor estadounidense Dave Bautista confirmó que no volverá a Marvel Studios para interpretar al personaje Drax , aunque reveló que le interesaría una propuesta para ser un supervillano.

En diálogo con el portal Gizmodo, le preguntaron por sus palabras tras el estreno de la película Guardianes de la Galaxia Vol.3, momento en el que afirmó que había concluido su trabajo en Marvel Studios. Al respecto, aclaró: "No, no, cuando dije que había terminado, me refería a haber terminado mi viaje como Drax".