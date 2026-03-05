Qué había consumido Britney Spears antes de ser detenida en California

La cantante fue sorprendida por un control policial, por lo que tras el operativo fue trasladada a una dependencia del condado de Ventura.

Britney Spears está nuevamente envuelta en escándalos tras haber sido detenida en plena vía pública por manejar "bajo la influencia ". El hecho ocurrió este miércoles a las 21.30 en el condado de Ventura, en California.

El delito está caratulado como DIU, siglas correspondientes a "driving under influence" , en inglés. Y si bien la infracción considera sustancias, medicamentos prescriptos y alcohol, medios estadounidenses afirman que la princesa del pop habría consumido la tercera variante.

De acuerdo con lo que informaron sitios especializados, la detención habría tenido lugar en el marco de un control. Spears fue sorprendida por un operativo, en el que, los agentes advirtieron su estado y no dudaron en detenerla. Tras esposarla, la trasladaron a una dependencia policial.

La estrella del pop fue arrestada a las 21.30 del miércoles por los agentes de tránsito, pero varias horas después de permanecer en prisión, la artista fue liberada.

Al mismo tiempo, la revista People, aclaró quedo informada como una “citación y liberación” y ahora la Princesita del Pop deberá presentarse ante el Tribunal por este incidente el próximo 4 de mayo. Esta nueva polémica que envuelve a la artista se da después que anunciara recientemente la venta de su catálogo de canciones y una cantidad indeterminada de otros derechos a Primary Wave.

Los antecedentes de Britney Spears con la Justicia

Lamentablemente esta detención no es el primer inconveniente que Britney Spears tiene con la ley ya que en 2007 enfrentó cuatro cargos por delitos menores y una pena de cárcel por un presunto atropello con fuga en Los Ángeles, supo detallar TMZ.

De igual modo, esos cargos fueron retirados después de que Britney pagara al dueño por los daños al vehículo y fue absuelta por conducir sin licencia en California.

Producto de sus problemas del consumo excesivo del alcohol y las drogas, sumado a sus problemas mentales, en 2007, la cantante perdió la custodia de sus hijos, Sean Preston y Jayden James y un juez de Los Ángeles ordenó que su exesposo, Kevin Federline, asumiera la custodia de los dos pequeños.