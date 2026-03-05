IR A
IR A

Qué había consumido Britney Spears antes de ser detenida en California

La cantante fue sorprendida por un control policial, por lo que tras el operativo fue trasladada a una dependencia del condado de Ventura.

La artista protagonizó un nuevo escándalo.

La artista protagonizó un nuevo escándalo.

Redes Sociales

Britney Spears está nuevamente envuelta en escándalos tras haber sido detenida en plena vía pública por manejar "bajo la influencia". El hecho ocurrió este miércoles a las 21.30 en el condado de Ventura, en California.

Gilberto Gil se despide de la Argentina con un show en el Movistar Arena.
Te puede interesar:

Gilberto Gil se despide de la Argentina y suma a Kevin Johansen como invitado en el Movistar Arena

El delito está caratulado como DIU, siglas correspondientes a "driving under influence", en inglés. Y si bien la infracción considera sustancias, medicamentos prescriptos y alcohol, medios estadounidenses afirman que la princesa del pop habría consumido la tercera variante.

De acuerdo con lo que informaron sitios especializados, la detención habría tenido lugar en el marco de un control. Spears fue sorprendida por un operativo, en el que, los agentes advirtieron su estado y no dudaron en detenerla. Tras esposarla, la trasladaron a una dependencia policial.

La estrella del pop fue arrestada a las 21.30 del miércoles por los agentes de tránsito, pero varias horas después de permanecer en prisión, la artista fue liberada.

Al mismo tiempo, la revista People, aclaró quedo informada como una “citación y liberación” y ahora la Princesita del Pop deberá presentarse ante el Tribunal por este incidente el próximo 4 de mayo. Esta nueva polémica que envuelve a la artista se da después que anunciara recientemente la venta de su catálogo de canciones y una cantidad indeterminada de otros derechos a Primary Wave.

Britney Spears

Los antecedentes de Britney Spears con la Justicia

Lamentablemente esta detención no es el primer inconveniente que Britney Spears tiene con la ley ya que en 2007 enfrentó cuatro cargos por delitos menores y una pena de cárcel por un presunto atropello con fuga en Los Ángeles, supo detallar TMZ.

De igual modo, esos cargos fueron retirados después de que Britney pagara al dueño por los daños al vehículo y fue absuelta por conducir sin licencia en California.

Esta nueva polémica que envuelve a la artista se da después que anunciara recientemente la venta de su catálogo de canciones y una cantidad indeterminada de otros derechos a Primary Wave.

Producto de sus problemas del consumo excesivo del alcohol y las drogas, sumado a sus problemas mentales, en 2007, la cantante perdió la custodia de sus hijos, Sean Preston y Jayden James y un juez de Los Ángeles ordenó que su exesposo, Kevin Federline, asumiera la custodia de los dos pequeños.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La cita es hoy de 20 a 23.

La Usina del Arte finaliza el ciclo Cultura de Verano con el show de Materia

El cantautor fue una figura clave del pop y el rock de los años 60.
play

Murió Neil Sedaka: adiós a una leyenda del pop y éxitos como Oh! Carol

Leuco y Tagliani condujeron el ciclo que dejó Rozín tras su muerte repentina.

Bomba en Telefe: Soledad Pastorutti será la nueva conductora de La Peña de Morfi

La cuarta noche del Festival pasó de la euforia a la indignación en minutos.

Viña 2026: denunciaron censura contra la primera transformista del festival

Cazzu compartió escenario Bad Bunny hace unas semanas. 

Desde Jujuy, Cazzu habló de todo y se refirió a su relación con Bad Bunny: "Es un copado"

Chayanne volvió a Argentina e hizo vibrar el Movistar Arena.

Chayanne volvió a Argentina e hizo vibrar el Movistar Arena: dos horas de hits y energía al máximo

últimas noticias

Budín de chocolate intenso en la air fryer. 

La increíble receta de budín húmedo y aireado con sabor a cacao para hacer en la air fryer

Hace 10 minutos
La importancia de la longevidad para la sociedad.

Por qué la longevidad se puede convertir en un aspecto fundamental para el estatus social según expertos

Hace 11 minutos
La nueva pareja de Jacob Elordi.

¿De nuevo en pareja? Con quienes estuvo Jacob Elordi y cual es la ex con la que estaría saliendo

Hace 12 minutos
play
Esta anti heroína de Batman tiene su propia película, llegó a Netflix y está siendo de lo más visto:

Esta anti heroina de Batman tiene su propia película, llegó a Netflix y está siendo de lo más visto: de quién se trata

Hace 12 minutos
play
Una de las últimas películas de Bruce Willis ya está en Netflix y es furor

Una de las últimas películas de Bruce Willis ya está en Netflix y es furor: de cuál se trata

Hace 14 minutos