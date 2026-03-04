Gilberto Gil se despide de la Argentina y suma a Kevin Johansen como invitado en el Movistar Arena El legendario músico brasileño llegará a Buenos Aires el próximo 11 de marzo con su gira despedida Tempo Rei Tour. La noche contará con la participación especial de Kevin Johansen, quien será el encargado de abrir el show. + Seguir en







Gilberto Gil se despide de la Argentina con un show en el Movistar Arena.

El reconocido músico brasileño Gilberto Gil regresará a la Argentina para protagonizar una noche muy especial en el Movistar Arena el próximo 11 de marzo en el marco de su gira despedida Tempo Rei Tour, un recorrido por su vasta trayectoria que marcará uno de los últimos encuentros con su público en la región.

A pocos días del esperado show, se confirmó que Kevin Johansen será el artista invitado encargado de abrir la velada. La participación del músico argentino suma un atractivo adicional a una fecha que ya genera gran expectativa entre los seguidores de ambos artistas y promete reunir dos universos musicales con fuerte identidad latinoamericana.

La gira Tempo Rei no se plantea solamente como una serie de conciertos, sino como una despedida cargada de significado. A lo largo del tour, Gilberto Gil propone detenerse en el tiempo, repasar su legado artístico y celebrar junto a su público una obra que marcó a varias generaciones dentro y fuera de Brasil.

Gilberto Gil en Argentina El espectáculo cuenta con dirección artística de Rafael Dragaud y dirección musical de Bem Gil y José Gil. Junto a una banda especialmente reunida para este tramo final de su carrera, el artista recorrerá las canciones que definieron distintas etapas de su historia musical.

La presencia de Kevin Johansen como opening refuerza el espíritu latinoamericano de la noche. El cantante y compositor se consolidó como una de las figuras más originales de la escena regional gracias a una propuesta que combina folk, pop, rock y ritmos latinos, además de su característico estilo que mezcla idiomas, humor y sensibilidad.