Pink canceló un concierto por problemas de salud: "Lo siento mucho"

La intérprete de There You Go y Can't Take Me Home explicó a sus casi 11 millones de seguidores que "hago todo lo posible para asegurarme de que puedo actuar para ti todas las noches, pero después de consultar con mi médico y explorar todas las opciones disponibles, me han aconsejado que no puedo continuar con el show mañana".

Pink en la red social Instagram Redes Sociales

La música anunció este martes la cancelación de su show en el Stadion Wankdorf y aclaró: "Todas las entradas serán reembolsadas; por favor visita @takk_ab_entertainment para más información".

En su publicación agregó: “Estaba deseosa de estar con ustedes, crear memorias juntos, compartir nuestro show con ustedes y estoy muy decepcionada de que tengamos que cancelar... les envío amor y salud a todos, y realmente espero verlos pronto de nuevo”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de P!NK (@pink)

La salud de la artista pop estadounidense Pink

A finales de 2021, también pasó por una cirugía de cadera, así como un reemplazo de doble disco en el cuello, por lo que luego de su recuperación se describió a sí misma como “la mujer biónica”. Este paso por el quirófano fue "extremadamente difícil", reveló tras la operación.

Pink también bromeó sobre las muletas utilizó durante un tiempo. “Ya logré descubrir algunos trucos para hacer con las muletas, las cuales tendré que tener durante seis semanas”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de P!NK (@pink)

La hija de Pink dio sus primeros pasos en Broadway

La cantante Pink se mostró orgullosa de su hija Willow, de 12 años, que incursionó en el teatro musical en Broadway, para lo que tuvo que abandonar la gira de la artista estadounidense.

La menor había estado acompañando a su madre en el tour Summer Carnival, pero ahora se tomará su propio tiempo para perseguir sus sueños.