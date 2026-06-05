La reacción de Lali Espósito a la dolorosa noticia de la muerte del Indio Solari

La artista argentina hizo una corta pero sentida publicación para despedir a uno de los artistas más importantes de la cultura y rock nacional.

Lali Esposito eligió despedir al Indio con una imagen del referente del rock y la canción "Todo un palo"

Lali Espósito despidió en sus redes sociales a Carlos Alberto “Indio” Solari apenas se conoció la triste noticia de la muerte del artista que se convirtió en una leyenda e ícono de la cultura nacional.

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El líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, entre otros, sin dudas uno de los referentes del rock y música en Argentina, murió este viernes a los 77 años, a causa del mal de Parkinson que padecía desde hace 10 años aproximadamente. El cantante fue reconocido como una de las figuras más influyentes y enigmáticas de la historia del rock nacional que alcanzó una dimensión donde supo marcar la vida de miles de generaciones y artistas argentinos.

En ese sentido, Lali, que tuvo un fuerte apoyo por parte de Carlos , no dejó pasar la oportunidad para despedirlo. Si bien no dejó un mensaje contundente, la nacida en Parque Patricios fue clara y concisa: posteó una foto del Indio acompañado de la canción Todo un palo.

“Y el futuro ya llegó. Yo voy en trenes. No tengo dónde ir, algo me late y no es mi corazón. ¿Y cómo no sentirme así?”, es el fragmento que eligió la artista pop.

Lali Espósito Indio Solari Instagram

El apoyo del Indio Solari a Lali Espósito tras su homenaje en Vélez

En 2025 cuando Lali Espósito se presentó en Vélez se animó a rendirle homenaje al Indio Solari sobre los escenarios e interpretó Vencedores Vencidos de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota en su histórico show.

En aquella oportunidad la también actriz deslumbró con los temas de su último trabajo como No vayas a atender cuando el demonio llama y Payaso y sorprendió a todos con un fragmento de un clásico de los Redonditos. La artista argentina recibió la crítica de los fanáticos del rock, sin embargo, Solari respaldó a la estrella pop argentina.

El músico avaló la versión que hizo la cantante, y se vio como un apoyo a la joven que es atacada por el gobierno de Javier Milei por su postura política.

Además, en otras oportunidades la llenó de elogios sin tapujos. “Esa muchachita que llena estadios, Lali, se nota que no es producto de alguien que la promueve, sino que la piba vale artísticamente”.