Mario Pergolini le hizo una propuesta íntima a uno de sus invitados y sorprendió a todos: "Podemos hacer esto" El conductor sorprendió a su invitado con una propuesta que rápidamente se convirtió en el momento más comentado del programa. Por Agregar C5N en









Pergolini aprovechó la entrevista para hacer una propuesta. Otro día perdido

Mario Pergolini sorprendió a todos durante una emisión de Otro día perdido cuando le hizo una propuesta insólita a Gastón Soffritti en plena entrevista. Todo arrancó cuando el conductor se quedó mirando una foto del actor que mostraba un tatuaje en la zona pélvica con la palabra "Enjoy", y decidió ir directo al tema.

"¿En qué momento de tu vida se te ocurrió poner 'Enjoy'? Decime que no tiene una flecha apuntando para abajo…", le lanzó Pergolini al aire. Soffritti explicó el origen del tatuaje con algo de humor: "Fue mi primer tatuaje. Y bueno, pero sos pendejo y hacés esas cosas. Vi uno, vi a alguien que lo tenía y yo 'es que yo quiero tener'".

Lejos de quedarse ahí, Pergolini aprovechó el momento para hacer su propuesta. "Tenemos que borrarlo. Podemos hacer esto, lo podemos hacer en un video tuyo. Ahora hay algo que rompe, porque no se van porque las células... ¡Pum! Lo rompe. Y como se rompe, después vienen y se lo come en la tinta y se va yendo. Ya no es como antes que te quemaban", explicó el conductor con el entusiasmo que lo caracteriza.

La escena llevó a un intercambio que dejó al propio actor en un compromiso público ante las cámaras, con Pergolini insistiendo en que el proceso quedara documentado para el programa.

Redes sociales El desafío de Tinelli a Pergolini Mientras Pergolini generaba este episodio pintoresco en Otro día perdido, otro capítulo de la histórica rivalidad entre él y Marcelo Tinelli se activó desde otro frente. El Cabezón lanzó un desafío público contra el conductor en el ciclo Parense de Manos, el programa de enfrentamientos de boxeo entre famosos que conduce Lucas Rodríguez.

"Mis hijos me quieren ver pelear con Mario", afirmó Tinelli desde su show en Infobae, con el tono provocador que lo caracteriza. Y fue más allá: "Yo siento que no me dura ni medio round". El desafío cobró cierto peso dado que Lucas Rodríguez es figura de Vorterix, el canal de streaming del que Pergolini es uno de los dueños. Redes sociales Sin embargo, el propio Tinelli se encargó de abrir la puerta a la incertidumbre antes de cerrar la provocación. "Por ahí él me emboca una piña en el primero y quedo tirado como un pelot...", continuó, en especial después de que le informaran que Pergolini practica karate. El conductor de Otro día perdido no respondió públicamente al desafío, al menos en el marco de la entrevista.