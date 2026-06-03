Una "colada" en Gran Hermano: quién es Alejandra Majluf, la reconocida actriz de la década del 90 que entró a la casa

Docente de teatro y conductora de TV, ingresó en lugar de Gladys "La Bomba Tucumana", quien pidió abandonar el reality. Supo brillar hace casi 30 años en Fax, el programa de Nicolás Repetto y María Laura Santillán. Su emotivo reencuentro con Andrea del Boca.

Gran Hermano volvió a recibir una nueva participante tras la salida voluntaria de Gladys “La Bomba tucumana” y revolucionó la casa. Se trata de la actriz argentina Alejandra Majluf.

La reconocida actriz se sumó al resto de los jugadores de la casa en una competencia que ya está demasiada avanzada, pero en su primer contacto con los chicos del reality reconoció que se vive mucha intensidad, pero de igual modo sintió que el grupo la recibió de la mejor manera.

Antes de ingresar, la producción mostró una mini presentación de Majluf donde recordó trabajos realizados en televisión y manifestó su interés por seguir explorando nuevas experiencias profesionales. “Aprendí un montón de casa. Todavía tengo muchas ganas de seguir aprendiendo y este me parece que es un laboratorio muy interesante” , sostuvo.

La nueva hermanita mencionó además uno de los personajes que interpretó durante su trayectoria, conocido como La Colada, y destacó que ese trabajo le permitió desarrollar una faceta creativa vinculada al humor y la actuación.

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La reconocida actriz irrumpió en el reality para revolucionar a los participantes, quienes la recibieron con emoción y expectativa tuvo un emotivo reencuentro con Andrea del Boca, lo que reveló su buena relación en el afuera.

Quién es Alejandra Majluf

Alejandra Majluf es actriz, docente de teatro y conductora de televisión que tuvo su pico de popularidad en los años 90'. Su rol más recordado fue como La Colada, un ciclo de coberturas que formaba parte del programa Fax, conducido en aquel entonces por Nicolás Repetto y María Laura Santillán.

Ese ciclo se convirtió en un clásico y fue el primero en obtener el Premio Martín Fierro de Oro, consolidando su lugar en la historia de la televisión argentina.

También supo ser parte de Clave de sol (1987/1990), Mi familia es un dibujo (1996), Verano del 98 (1998), Casi ángeles (2009) y Esperanza mía (2015). Además, trabajó en numerosas obras de teatro y en las películas Ay, Juancito (2004), Interior (2005), Eva y Lola (2010), Cruzadas (2011) y Delicia (2017).