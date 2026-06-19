Una actriz súper famosa confirmó que está embarazada: espera su tercer hijo Una estrella del cine sorprendió en las redes sociales con un tierno video que de inmediato se volvió viral. Agregar C5N en









Una muy reconocida actriz confirmó la espera de su tercer hijo.

Anne Hathaway dejó a todos con la boca abierta al revelar que se encuentra embarazada. A sus 43 años, la estrella de Hollywood transita un nuevo embarazo junto a su esposo Adam Shulman, con quien ya comparte la crianza de dos niños. La ganadora del Óscar eligió el universo digital para dar la primicia mediante un tierno video que expone el feliz presente familiar.

Este bebé se convertirá en el tercer integrante de la descendencia que la protagonista de El diablo viste a la moda construyó con Shulman, tras 14 años de matrimonio y casi dos décadas de amor. La pareja ya consolidó su hogar con el nacimiento de Jonathan y Jake, de 10 y 6 años, respectivamente, y ahora se preparan para ampliar la familia en una etapa de madurez absoluta.

La determinación de preservar la noticia bajo total hermetismo coincidió con una agenda profesional sumamente demandante para la intérprete. En el último tiempo, Hathaway completó una gira internacional por ciudades como Londres, Nueva York, Ciudad de México, Shanghái, Seúl y Tokio para impulsar el lanzamiento de El diablo viste a la moda 2 junto a Meryl Streep, enlazando ese proyecto con la promoción de la cinta Mother Mary y los próximos estrenos de La Odisea de Christopher Nolan, Verity y The End of Oak Street.

La novedad generó una revolución total en el mundo del espectáculo, ya que nadie sospechaba que la actriz estaba esperando un bebé debido a sus intensas apariciones públicas recientes. Los portales de espectáculos de todo el planeta se hicieron eco de inmediato de la noticia, destacando la admirable capacidad de la artista para equilibrar las exigencias de la industria cinematográfica con su vida privada.

El video con el que Anne Hathaway confirmó su tercer embarazo En la grabación, compartida en su perfil de Instagram ante una audiencia que supera los 41 millones de seguidores, se la observa en la calidez de un living luciendo una blusa de mangas largas y una pollera blanca. Inicialmente con sus manos entrelazadas sobre el vientre, al desplazarlas dejó ver el avanzado estado de gestación, acompañando el momento con su tradicional sonrisa y la melodía del tema “Baby, I’m Yours” de Barbara Lewis.

Anne Hathaway está embarazada, esperando su tercer hijo pic.twitter.com/H5dytnSKsB — Fefe (@fedeebongiorno) June 19, 2026 La repercusión fue inmediata: en apenas media hora, el posteo cosechó millones de visualizaciones y un sinfín de felicitaciones de seguidores y colegas, entre ellas la de Lily Collins, quien comentó: ”¡Dios mío! Felicidades a todos, estoy tan feliz”. La enorme repercusión digital dio cuenta del cariño que despierta la actriz a nivel global, transformando la feliz noticia en un fenómeno viral en cuestión de minutos. El clip se destaca por su estética íntima y descontracturada, alejándose de los anuncios formales de la prensa de Hollywood para conectar de manera directa con su público. Con una iluminación suave y un encuadre casero, Hathaway logró transmitir una profunda calidez que convirtió un anuncio personal en un momento compartido de celebración, donde su espontaneidad fue la verdadera protagonista de la filmación.