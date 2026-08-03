Luto en el cine: murió un querido actor que protagonizó una de las películas más exitosas en Argentina

El mundo del espectáculo, el cine, el doblaje latino y millones de fanáticos de Toy Story y Star Wars atraviesan horas de profundo dolor tras conocerse la muerte del reconocido actor de doblaje mexicano Carlos del Campo , una de las voces más emblemáticas de Hispanoamérica. La noticia fue confirmada el domingo por familiares y colegas del intérprete que tenía 67 años , mientras que este lunes continúan multiplicándose los homenajes y mensajes de despedida en redes sociales.

Del Campo quedó inmortalizado por interpretar durante décadas a C-3PO en las nueve películas principales de Star Wars y por dar vida a Slinky, el entrañable perro de resorte de Toy Story, una de las franquicias animadas más exitosas de la historia y que también se convirtió en un verdadero fenómeno de taquilla en Argentina, donde reunió a millones de espectadores en sus distintas entregas.

La noticia fue comunicada por el actor Carlos Segundo, histórico intérprete de Woody en las primeras películas de Toy Story, quien difundió un sentido mensaje a través del programa Toonlandya. Desde entonces, colegas, actores de doblaje y seguidores recordaron el legado artístico de Del Campo y destacaron el enorme impacto que tuvo su voz en varias generaciones de espectadores.

Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas del fallecimiento. Sin embargo, trascendió que el actor atravesaba problemas de salud desde comienzos de este año, motivo por el cual había reducido progresivamente su actividad profesional y finalmente no pudo regresar para interpretar a Slinky en Toy Story 5, papel que quedó en manos de César Filio.

Nacido el 30 de diciembre de 1959 en Ojinaga, Chihuahua (México) , Carlos del Campo construyó una carrera de más de tres décadas en la industria del doblaje. Gracias a su particular registro vocal y a su versatilidad interpretativa, logró convertirse en una de las voces más reconocidas del entretenimiento en español latino, participando en cientos de producciones de cine, televisión, series animadas y videojuegos.

Su mayor reconocimiento internacional llegó al convertirse en el único actor de doblaje latino que interpretó a C-3PO durante toda la saga cinematográfica principal de Star Wars, acompañando la evolución del emblemático androide a lo largo de las nueve películas. Paralelamente, conquistó al público infantil dando voz a Slinky en las primeras cuatro entregas de Toy Story, personaje que se transformó en uno de los favoritos de la franquicia de Pixar.

A lo largo de su trayectoria también prestó su voz a personajes inolvidables del anime y la televisión como Gin Ichimaru en Bleach, el profesor Souichi Tomoe en Sailor Moon, Director Kuno en Ranma ½, Bulk en distintas versiones de Power Rangers y Saga de Géminis en Los Caballeros del Zodiaco, entre muchos otros trabajos que marcaron a generaciones de espectadores latinoamericanos.

El anuncio de su fallecimiento generó una inmediata reacción entre colegas y seguidores. A través de las redes sociales comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida, destacando el cariño que despertó durante toda su carrera. "QEPD una de las voces más reconocibles en el doblaje", escribió uno de los usuarios, mientras otros recordaron con emoción que "su voz acompañó la infancia de millones de personas".

En los últimos meses ya existían señales de que su actividad profesional había disminuido considerablemente. Diversos portales especializados habían informado que atravesaba un delicado estado de salud y que permanecía alejado de los estudios de grabación, situación que explicaría su ausencia en la nueva producción de Toy Story 5, cuyo primer material promocional ya utilizó otra voz para el personaje de Slinky.