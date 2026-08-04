Profundo dolor: falleció un joven actor de 20 años y hay conmoción El intérprete falleció a temprana edad cuando su carrera comenzaba a despegar en la industria del entretenimiento. Agregar C5N en









Un joven talento que comenzaba a abrirse paso en la industria del entretenimiento.

El mundo del entretenimiento asiático está de luto luego de confirmarse la muerte de Jorjay Phumhirun Boonpa, un joven actor tailandés de 20 años que venía ganando popularidad gracias a su participación en el reality Boys Vibe The Project, producido por Channel 3. La noticia fue confirmada oficialmente por el equipo de producción del programa, aunque hasta el momento no se informó la causa del fallecimiento.

Lo que aumentó el impacto entre sus seguidores fue el contraste con su actividad reciente en redes sociales, ya que varios fans comentaron haber visto publicaciones del actor tan solo un día antes de que se diera a conocer la noticia, por lo que no podían creer lo sucedido e incluso dudaron de la veracidad del anuncio. La confirmación de la producción disipó las dudas y convirtió el shock en duelo colectivo.

En sus redes sociales, miles de mensajes de cariño y homenaje llenaron las publicaciones del joven desde que la noticia se hizo pública. "Vi su historia de Instagram anoche y ahora escucho esto. Vuela alto. R.I.P Jorjay", escribió un usuario. Otro sumó: "Era tan joven y encima la gente dice que publicó ayer. Fue una pérdida repentina, descansa en paz". Las ceremonias fúnebres de Jorjay Phumhirun Boonpa se realizarán hasta el 5 de agosto en Klang Kret, Tailandia.

Redes sociales Quién era Jorjay Phumhirun Boonpa Jorjay Phumhirun Boonpa era un joven talento que comenzaba a abrirse paso en la industria del entretenimiento tailandés. Su nombre empezó a ganar visibilidad gracias a Boys Vibe The Project, un reality de Channel 3 orientado a descubrir nuevos actores para el género Boys Love (BL), uno de los formatos televisivos más populares en toda Asia.

Dentro del programa, el actor se destacó por su carisma y su personalidad frente a cámara, lo que lo convirtió en uno de los favoritos del público entre los diez concursantes que formaron parte de la competencia. Su desempeño le había asegurado un papel protagónico dentro del proyecto, una señal clara de que su carrera estaba a punto de despegar.

Redes sociales Además de su participación en el reality, también estaba vinculado al proyecto Love Sick, lo que ampliaba su presencia dentro de la industria BL tailandesa. Su muerte privó al público de ver hasta dónde podía llegar un artista que apenas comenzaba a construir su trayectoria, y esa sensación de pérdida prematura fue uno de los ejes del duelo colectivo que expresaron sus seguidores en redes.