Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Estudiantes

El equipo de La Ribera venció 1 a 0 al conjunto de La Plata con gol de Santiago Ascacibar, se acomodó en la tabla del Torneo Clausura y ya pone la mira en su próximo compromiso por el certamen local.

Boca derrotó 1 a 0 a Estudiantes en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en el encuentro pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. Con un tanto de Santiago Ascacibar en el final del primer tiempo, el equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena consiguió su primera victoria en el campeonato local y tomó impulso para afrontar una exigente seguidilla de compromisos.

El próximo compromiso del Xeneize será frente a Vélez, por la cuarta fecha del certamenm, y se disputará el sábado 8 de agosto desde las 18.15, nuevamente en el estadio de Huracán, donde Boca mantendrá su localía mientras continúan las obras para recuperar el césped de la Bombonera.

La dirigencia eligió la cancha de Huracán por su cercanía con La Boca, ya que el traslado entre ambos estadios demanda apenas unos minutos. Además, descartó otras alternativas como Racing, Vélez y Lanús para evitar una logística más compleja mientras avanzan los trabajos sobre el campo de juego del Alberto J. Armando.

Después del duelo ante el Fortín, Boca continuará con una agenda exigente entre el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana. En el ámbito local todavía deberá enfrentar a Platense, Racing, Lanús y Gimnasia de Mendoza, mientras que también buscará avanzar en los mata-mata del certamen continental.

El campeonato local aparece como uno de los grandes objetivos del conjunto dirigido por Arruabarrena durante el segundo semestre. Además de pelear por el título, Boca necesita sumar una importante cantidad de puntos para mantenerse en los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2027 mediante la tabla anual.

Tras acordar la llegada de Enner Valencia, Boca busca un nuevo delantero

Boca logró un acuerdo de palabra con Enner Valencia para convertirse en nuevo refuerzo, pero desde la dirigencia no se quedan quietos y buscarán cerrar la llegada de otro delantero, luego que Rodolfo “Vasco” Arruabarrena aprobada su búsqueda.

El futbolista ecuatoriano llegará al país entre el viernes o sábado para ponerse a disposición del entrenador y firmaría por 18 meses, luego de la lesión de Adam Barreiro, quien no tiene fecha de regreso tras sufrir una discopatía lumbar (hernia de disco).

La intención de los dirigentes es cargar de opciones en la parte ofensiva al Vasco por la amplia competencia que tendrá el Xeneize en el semestre luego de haber logrado el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras vencer a O’Higgins por penales en el partido de vuelta, además del Torneo Clausura y la Copa Argentina.

Pese a que solo resta ponerse de acuerdo en lo que refiere al sueldo, el futbolista que viene de quedar libre del Pachuca mexicano, podría llegar en los próximos días y quedar a disposición para la serie ante Deportivo Recoleta por la Sudamericana.

El delantero, que viene de disputar su tercer Mundial con Ecuador, anotó ocho goles en 22 partidos en la temporada en México. En su carrera disputó un total de 699 partidos y convirtió 236 tantos. Es el máximo anotador de la historia de la Tri con 49 y tuvo pasos destacados por Tigres, Fenerbahce e Internacional de Porto Alegre en los últimos años.

Boca busca otro delantero para reforzar el equipo de Rodolfo Arruabarrena

Luego de acordar la llegada de Enner Velancia, otro de los apuntados por Boca es el delantero Ezequiel Chimy Ávila, que quedó libre de Real Betis en julio y tiene el pase en su poder.

Más allá que Rodolfo Arruabarrena tenía debilidad por Luciano Gondou, los dirigentes le presentaron las opciones del ecuatoriano y el ex – San Lorenzo y el Vasco dio el visto bueno. “Boca pone estos nombres sobre la mesa y a Arruabarrena aprobó que traigan a los dos. Luego de cerrar a Valencia, Boca va a buscar otro delantero más y puede ser Chimy Ávila. Hay convencimiento del lado del jugador de volver a Argentina y ponerse la camiseta de Boca”, detallaron desde TyC Sports.

De igual modo, el Xeneize tiene competencia para contratar al delantero: también tiene charlas abiertas con Rosario Central, interesado en hacerse con sus servicios. En caso de sumarse al Canalla, se encontraría con su hermano Gastón Ávila, con quien nunca compartió equipo y podría pesar en su decisión.