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Tristeza sin fin: murió un famoso actor que será recordado por sus papeles en grandes producciones

El intérprete construyó una carrera de muchos años entre el teatro clásico y grandes producciones internacionales. Colegas y fanáticos lo despidieron en redes destacando tanto su talento como su calidez humana.

Tristeza sin fin: murió un famoso actor que será recordado por sus papeles en grandes producciones
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El mundo del cine y la televisión británica quedó de luto luego de la muerte del actor Tom Chadbon a los 80 años, reconocido por sus papeles en producciones como Juego de tronos, Doctor Who, Casino Royale y Peep Show. La noticia fue confirmada el lunes por la editorial Fantom Events, que informó que el intérprete había fallecido durante el fin de semana y transmitió sus condolencias a la familia.

El realizador de clásicos de los 80 y 90 falleció a los 74 años en su casa de San Diego.
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En el comunicado difundido por la compañía, se lo describió como "un hombre cálido y amable con quien trabajar". Luego de conocerse la noticia, colegas y seguidores no tardaron en rendirle homenaje en redes sociales. La actriz Lisa Bowerman escribió: "Qué increíblemente triste. Era maravilloso", mientras que varios fanáticos lo recordaron como un "gran actor" y una "persona encantadora".

Su papel más recordado por el público masivo fue el de Duggan, un detective privado británico que acompañaba al Cuarto Doctor en Doctor Who, un personaje que se ganó el cariño de los seguidores por resolver los conflictos a los golpes, en contraste con el estilo intelectual del protagonista de la serie. En Game of Thrones, Chadbon interpretó al Alto Septon Maynard, líder de la Fe de los Siete.

Quién era Tom Chadbon

Tom Chadbon se formó en actuación y artes escénicas en la Real Academia de Arte Dramático, la reconocida RADA de Londres. Debutó en la escena teatral en 1967, en el Phoenix Theatre de Leicester, y a lo largo de su carrera participó en obras clásicas en el Bristol Old Vic, el Teatro Nacional y el West End londinense, antes de dar el salto al cine y la televisión durante la década de los setenta.

Entre sus papeles más recordados figura el del detective Duggan en el episodio City of Death de Doctor Who, además de su participación en 10 capítulos de Crown Prosecutor en 1995, donde dio vida a Lenny Monk. También sumó apariciones en producciones como The Beast Must Die, Juggernaut, Tess, Dance with a Stranger, Shooting Fish y Casino Royale, de 2006.

Su trabajo más reciente y ampliamente reconocido fue el de Alto Septon en Juego de tronos, personaje que interpretó en el capítulo final de la séptima temporada, The Dragon and the Wolf, emitido en 2017. Con una trayectoria de más de cinco décadas entre teatro, cine y televisión, Chadbon dejó una marca en distintas generaciones de espectadores británicos.

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