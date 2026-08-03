Dolor por la muerte de una actriz muy famosa que marcó a una generación La actriz dejó una marca importante en la historia del entretenimiento luego de décadas de trabajo en cine, teatro y televisión. Agregar C5N en









Una figura que fue parte de la identidad cultural de todo un país. Redes sociales

El mundo del espectáculo venezolano está de luto. Linda Olivier, una de las actrices más queridas y reconocidas de la televisión de ese país, falleció el 26 de julio en Caracas a los 97 años. La noticia fue confirmada por su nieto, el también actor Tarek Fernández, aunque hasta el momento la familia no dio a conocer la causa oficial del deceso.

La muerte de Olivier generó una gran cantidad de mensajes en redes sociales, donde seguidores, colegas y admiradores la recordaron como una figura central de la época dorada de la televisión venezolana. Su trabajo abarcó décadas en cine, teatro y telenovelas, y su nombre quedó asociado a un período de florecimiento cultural que marcó a varias generaciones de espectadores.

Con 97 años y una trayectoria que comenzó a mediados del siglo pasado, Olivier se convirtió en símbolo de una era que sentó las bases de la industria audiovisual venezolana. Su partida cierra un capítulo irrepetible de la historia del entretenimiento en ese país.

Redes sociales Quién era Linda Olivier Linda Olivier nació el 17 de febrero de 1929 en Caracas con el nombre Elizabeth de la Concepción López Hurtado. Su carrera artística despegó durante los años de mayor crecimiento de la televisión y la radio venezolanas, donde su presencia en el escenario, elegancia y talento en la interpretación la convirtieron en una de las figuras más reconocidas de la escena nacional.

Entre sus trabajos más recordados figuran la película Flor del campo (1951), dirigida por José Giaccardi, y Venezuela también canta (1952), dirigida por el puertorriqueño Fernando Cortés, ambas consideradas referencias del patrimonio cinematográfico del país. En televisión también dejó una marca importante con la telenovela Destinos Cruzados (1959), entre muchas otras producciones dramáticas que protagonizó a lo largo de las décadas de 1950 y 1960.

Redes sociales Además del cine y la televisión, desarrolló una extensa carrera en el teatro que contribuyó al fortalecimiento de la actuación profesional en Venezuela. Su versatilidad frente a las cámaras y en los escenarios la consolidó como una figura de referencia en múltiples disciplinas del espectáculo. Además, también era madre del fallecido actor Carlos Olivier, uno de los galanes más populares de la televisión venezolana durante los años 80 y 90, lo que convirtió a su familia en una de las más emblemáticas de la industria del entretenimiento de ese país.