IR A
IR A

Dolor por la muerte de una actriz muy famosa que marcó a una generación

La actriz dejó una marca importante en la historia del entretenimiento luego de décadas de trabajo en cine, teatro y televisión.

Una figura que fue parte de la identidad cultural de todo un país.

Una figura que fue parte de la identidad cultural de todo un país.

Redes sociales

El mundo del espectáculo venezolano está de luto. Linda Olivier, una de las actrices más queridas y reconocidas de la televisión de ese país, falleció el 26 de julio en Caracas a los 97 años. La noticia fue confirmada por su nieto, el también actor Tarek Fernández, aunque hasta el momento la familia no dio a conocer la causa oficial del deceso.

El mundo del cine atraviesa un momento complejo con la pérdida de un intérprete reconocido.
Te puede interesar:

Luto en el cine: murió un querido actor que protagonizó una de las películas más exitosas en Argentina

La muerte de Olivier generó una gran cantidad de mensajes en redes sociales, donde seguidores, colegas y admiradores la recordaron como una figura central de la época dorada de la televisión venezolana. Su trabajo abarcó décadas en cine, teatro y telenovelas, y su nombre quedó asociado a un período de florecimiento cultural que marcó a varias generaciones de espectadores.

Con 97 años y una trayectoria que comenzó a mediados del siglo pasado, Olivier se convirtió en símbolo de una era que sentó las bases de la industria audiovisual venezolana. Su partida cierra un capítulo irrepetible de la historia del entretenimiento en ese país.

Quién era Linda Olivier

Linda Olivier nació el 17 de febrero de 1929 en Caracas con el nombre Elizabeth de la Concepción López Hurtado. Su carrera artística despegó durante los años de mayor crecimiento de la televisión y la radio venezolanas, donde su presencia en el escenario, elegancia y talento en la interpretación la convirtieron en una de las figuras más reconocidas de la escena nacional.

Entre sus trabajos más recordados figuran la película Flor del campo (1951), dirigida por José Giaccardi, y Venezuela también canta (1952), dirigida por el puertorriqueño Fernando Cortés, ambas consideradas referencias del patrimonio cinematográfico del país. En televisión también dejó una marca importante con la telenovela Destinos Cruzados (1959), entre muchas otras producciones dramáticas que protagonizó a lo largo de las décadas de 1950 y 1960.

Además del cine y la televisión, desarrolló una extensa carrera en el teatro que contribuyó al fortalecimiento de la actuación profesional en Venezuela. Su versatilidad frente a las cámaras y en los escenarios la consolidó como una figura de referencia en múltiples disciplinas del espectáculo. Además, también era madre del fallecido actor Carlos Olivier, uno de los galanes más populares de la televisión venezolana durante los años 80 y 90, lo que convirtió a su familia en una de las más emblemáticas de la industria del entretenimiento de ese país.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El artista londinense habló sobre su fanatismo por el Diez.

Tom Holland reveló qué le diría a Lionel Messi si pudiera hablar con él: no lo dudó ni un poco

tristeza sin fin: murio un famoso actor que sera recordado por sus papeles en grandes producciones

Tristeza sin fin: murió un famoso actor que será recordado por sus papeles en grandes producciones

El realizador de clásicos de los 80 y 90 falleció a los 74 años en su casa de San Diego.
play

El conmovedor último adiós de Jim Carrey a Chuck Russell, director de "La máscara"

conmocion en hollywood: murio la madre de ben affleck

Conmoción en Hollywood: murió la madre de Ben Affleck

Los trabajos de Pablo Jesús Gatto como actor y director fueron reconocidos con importantes premios.

Este actor argentino llegó a Estados Unidos sin saber inglés pero alcanzó a ser nominado a un premio de Broadway: quien es

Colegas, autoridades y fanáticos de todo el mundo se sumaron a las despedidas tras conocerse la noticia.

Trágica muerte: perdió la vida un reconocido actor tras sufrir un accidente en moto

últimas noticias

Una figura que fue parte de la identidad cultural de todo un país.

Dolor por la muerte de una actriz muy famosa que marcó a una generación

Hace 10 minutos
El mundo del cine atraviesa un momento complejo con la pérdida de un intérprete reconocido.

Luto en el cine: murió un querido actor que protagonizó una de las películas más exitosas en Argentina

Hace 14 minutos
Mauricio Pochettino renovó con Estados Unidos hasta 2030: quién es el poderoso magnate que financiará su proyecto

Mauricio Pochettino renovó con Estados Unidos hasta 2030: quién es el poderoso magnate que financiará su proyecto

Hace 25 minutos
Su proceso de duelo por esta relación sigue en curso.

Destrozó todo: La Joaqui reveló qué es lo que le molestó tras la separación con Luck Ra

Hace 32 minutos
El llamativo anuncio de la supuesta tercera en discordia.

El inesperado anuncio de Tuli Acosta después de la separación de Luck Ra y La Joaqui

Hace 50 minutos