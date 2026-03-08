8 de marzo de 2026 Inicio
Por una sanción, Franco Colapinto terminó 14° en el inicio de la Fórmula 1 y Russell se quedó con la victoria

El piloto argentino de Alpine recibió un “pase y siga” que condicionó su carrera en Melbourne. El británico de Mercedes, en tanto, ganó el Gran Premio y encabezó el 1-2 de Mercedes.

Franco Colapinto fue sancionado, terminó 14° en el inicio de la Fórmula 1 y Russell se quedó con la victoria

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el 14° puesto en el Gran Premio de Australia, la primera carrera de la temporada de Fórmula 1, disputada en el circuito callejero de Albert Park, en Melbourne. El triunfo quedó en manos del británico George Russell, que lideró el 1-2 de Mercedes junto a Kimi Antonelli, mientras que Charles Leclerc completó el podio.

Colapinto largó desde el 14° lugar con neumáticos duros y tuvo un inicio complicado. En las primeras vueltas perdió posiciones tras una maniobra para evitar un toque con Liam Lawson y luego fue superado por Max Verstappen.

Con el correr de la carrera logró recuperar terreno al adelantar a Valtteri Bottas y a Fernando Alonso, y se acercó al español Carlos Sainz. Sin embargo, su progreso quedó interrumpido por una sanción de “pase y siga” que le aplicaron los comisarios por una infracción en la largada, atribuida a un error del equipo en la ubicación sobre la línea de salida.

La penalización obligó al piloto de Alpine a pasar por boxes y lo relegó al último lugar del pelotón. Desde allí inició una remontada que le permitió recuperar varias posiciones gracias a sobrepasos y a las detenciones de otros competidores.

El argentino estiró su primer stint durante 47 vueltas con el mismo juego de neumáticos y recién en el giro 48 realizó su única parada para cambiar a gomas blandas. Tras esa detención regresó a pista en la zona media del clasificador y terminó 14°, a dos vueltas del ganador.

En la parte alta de la carrera, Russell se quedó con la victoria tras superar a Leclerc, que había tomado la punta en la largada con Ferrari pero no pudo sostener el ritmo frente a los Mercedes. Antonelli completó el 1-2 para la escudería alemana.

