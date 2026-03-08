Lunes negro: las bolsas de Asia se desploman tras la escalada del barril de petróleo a más de u$s100 La bolsa de Japón registró una caída de más de 7% y la de surcorea 8%. Las acciones de Australia caían hasta 11% y las de Nueva Zelanda casi 9%. Por + Seguir en







Con el aumento del barril de petróleo por arriba de los u$s100, la apertura de las bolsas en Asia auguran un lunes negro para los mercados. En Japón, el Nikkei abrió la cotización con caídas de hasta 7,66% y en Corea del Sur, el Kospi se desplomó 8%. Mientras que las acciones de Australia y Nueva Zelanda sufrieron bajas de hasta 11% y casi 9%, respectivamente.

El precio del petróleo de referencia en Texas (WTI sus siglas en inglés) volvió a superar la barrera de los 100 dólares por barril este domingo, algo que no ocurría desde 2022. El repunte se produce tras el bombardeo de Israel a refinerías en Irán y el cierre casi total del Estrecho de Ormuz, lo que disparó la tensión en los mercados energéticos a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El conflicto afecta especialmente a Japón, que depende en un 95% del crudo importado desde Oriente Medio, y a Corea del Sur, ambos entre los mayores compradores a nivel mundial.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, recordó que el país mantiene reservas estratégicas equivalentes a 254 días de consumo local y señaló que se analiza liberar parte de esos stocks para contener el impacto. Corea del Sur, el cuarto mayor importador de petróleo, también evalúa medidas para garantizar la estabilidad energética.

Qué dijo Donald Trump sobre la suba del precio del petróleo El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la suba del precio del barril del petróleo tras iniciar la guerra contra Irán es “un pequeño precio a pagar” por garantizar la seguridad de su país y del mundo.