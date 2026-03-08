9 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Lunes negro: las bolsas de Asia se desploman tras la escalada del barril de petróleo a más de u$s100

La bolsa de Japón registró una caída de más de 7% y la de surcorea 8%. Las acciones de Australia caían hasta 11% y las de Nueva Zelanda casi 9%.

Por
Caída de las bolsas de Asia tras el aumento del barril de petróleo.

Caída de las bolsas de Asia tras el aumento del barril de petróleo.

Con el aumento del barril de petróleo por arriba de los u$s100, la apertura de las bolsas en Asia auguran un lunes negro para los mercados. En Japón, el Nikkei abrió la cotización con caídas de hasta 7,66% y en Corea del Sur, el Kospi se desplomó 8%. Mientras que las acciones de Australia y Nueva Zelanda sufrieron bajas de hasta 11% y casi 9%, respectivamente.

Ras Laffan, la instalación de gas natural más grande del mundo, en Qatar fue bombardeada el 5 de marzo con drones por Irán.
Te puede interesar:

Afirman que las reservas de gas de Gran Bretaña alcanzan solo para dos días por la guerra contra Irán

El precio del petróleo de referencia en Texas (WTI sus siglas en inglés) volvió a superar la barrera de los 100 dólares por barril este domingo, algo que no ocurría desde 2022. El repunte se produce tras el bombardeo de Israel a refinerías en Irán y el cierre casi total del Estrecho de Ormuz, lo que disparó la tensión en los mercados energéticos a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Embed - C5N on Instagram: " TEHERÁN ARDE TRAS ATAQUES A DEPÓSITOS DE PETRÓLEO Este sábado, varios incendios se desataron en la capital iraní tras ataques que dañaron depósitos de petróleo. La escalada militar, que involucra a Estados Unidos e Israel, provocó llamas visibles desde distintos sectores de la ciudad y generó alarma por la magnitud de los daños en la infraestructura."
View this post on Instagram

El conflicto afecta especialmente a Japón, que depende en un 95% del crudo importado desde Oriente Medio, y a Corea del Sur, ambos entre los mayores compradores a nivel mundial.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, recordó que el país mantiene reservas estratégicas equivalentes a 254 días de consumo local y señaló que se analiza liberar parte de esos stocks para contener el impacto. Corea del Sur, el cuarto mayor importador de petróleo, también evalúa medidas para garantizar la estabilidad energética.

Qué dijo Donald Trump sobre la suba del precio del petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la suba del precio del barril del petróleo tras iniciar la guerra contra Irán es “un pequeño precio a pagar” por garantizar la seguridad de su país y del mundo.

"El aumento a corto plazo de los precios del petróleo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear de Irán, es un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo. ¡Solo los tontos pensarían lo contrario!", publicó el empresario republicano en Truth Social.

Donald Trump aumento del petróleo
Donald Trump en Truth Social sobre la suba del petróleo.

Donald Trump en Truth Social sobre la suba del petróleo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los mercados están en tensión porque el crudo vuelvió a los tres dígitos por la guerra. 

Escalada del petróleo: el crudo superó los 100 dólares por barril por la guerra contra Irán

Un tajante Donald Trump desafió al nuevo líder supremo de Irán. 

Donald Trump desafió al nuevo ayatolá: "No durará mucho tiempo sin la aprobación de EEUU"

Complejo Presidencial en Irán.

¿Por qué siempre hay guerra en Medio Oriente?

play

¿Se expande la guerra en Medio Oriente? Atacaron la Embajada de Estados Unidos en Noruega

A una semana de su inicio, la guerra en Medio Oriente ya tiene a más de 1.100 civiles muertos.

Las claves para entender el conflicto en Medio Oriente a una semana del inicio de la guerra

La estrella del pop desmintió la separación, pero tuvo que suspender su gira.

Una estrella de la música canceló su gira en medio de rumores de divorcio: qué pasó

Rating Cero

Oriana Sabatini y Paulo Dybala con Gia.

Oriana Sabatini publicó la primera foto junto a su bebé Gia en su hogar

Brian y Emanuel, la dupla masculina que apunta contra tres jugadoras. 

Pacto masculino en Gran Hermano: Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia planearon su jugada contra las participantes mujeres

Los productores decidieron cambiar la estrategia de programación.

Sorpresiva decisión: ¿cuándo será la gala de eliminación de Gran Hermano?

Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri, sobrino del expresidente Mauricio Macri, se casaron. 

Se hizo viral: el pogo de Mauricio Macri en el casamiento de su sobrino con Emily Lucius

Sofía fue mamá de Vito en enero y su vida cambió por completo.

La insólita anécdota de Sofía Pachano con Michael Jackson: "Es como vos papá, se maquilla como vos"

La actriz reveló que solo coincidieron un día en el set.

Una actriz de En el barro reveló la intimidad de su escena de sexo con L-Gante: "Estuvo súper predispuesto"

últimas noticias

Alquileres: la garantía vuelve al centro y crece el seguro de caución como puerta de entrada al contrato

Alquileres: la garantía vuelve al centro y crece el seguro de caución como puerta de entrada al contrato

Hace 16 minutos
Caída de las bolsas de Asia tras el aumento del barril de petróleo.

Lunes negro: las bolsas de Asia se desploman tras la escalada del barril de petróleo a más de u$s100

Hace 21 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 9 de marzo

Hace 43 minutos
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 9 de marzo

Hace 55 minutos
Xavi junto a Messi.

Xavi Hernández reveló la razón por la que Lionel Messi no volvió a Barcelona en 2023

Hace 1 hora