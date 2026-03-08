9 de marzo de 2026 Inicio
Javier Milei habló sobre la posibilidad de su reelección: "Mi contrincante es la realidad"

En una extensa entrevista en un canal de televisión, el Presidente habló de un posible segundo mandato y remarcó que la situación económica actual es consecuencia del "ataque" que sufrió el oficialismo en las elecciones de 2025. "La inflación va a volver a la baja", prometió.

Javier Milei en el balcón de la Casa Rosada.

Mariano Fuchila

El presidente Javier Milei aseguró que "la reelección es algo que va a surgir" si hace "las cosas bien" y enumeró: "Si logro bajar la inflación, la estamos bajando; si la economía crece, está creciendo; y si sacamos gente de la pobreza, sacamos 12 millones". "Si yo tengo que pensar en una reelección, mi contrincante es la realidad", apuntó.

La caída del empleo responde a una contracción directa de la actividad.
Según un informe de la UBA, la industria perdió 100.000 empleos desde que Milei es presidente

Milei afirmó que la situación económica actual es consecuencia del "ataque" de la oposición durante las elecciones de 2025. "Estamos purgando eso, más la estacionalidad de los primeros meses del año, la inflación va a volver a la baja", prometió en LN+ el economista anarcolibertario.

El jefe de Estado aseguró que hay perspectivas de crecimiento si la ciudadanía decide confirmar el rumbo, en línea con el pedido de su ministro de Economía, Luis Caputo. " Si este gobierno siguiera la economía va a crecer a tasas del 8%", afirmó el Presidente y anticipó que "el riesgo país proyectado al 2027 está en 200 puntos".

Aún así, Milei negó que busque modificar la Constitución o promover la reelección indefinida. "Es falso que quiera modificar la Constitución. Tengo un respeto enorme por la institucionalidad", sostuvo y agregó: "Tampoco quiero reelección indefinida. En el 2031 me voy a vivir a un campo. En el 2031 no me ven más".

Javier Milei reveló que Madane Quintanilla lo llamó antes del cierre de Fate

El jefe de Estado detalló que el dueño de Fate, Javier Madanes Quintanilla, "llamó" a "gente del Gobierno" antes de cerrar Fate y despedir a 920 trabajadores. "Los empresarios no pueden comprar favores que el político corrupto no tiene para vender", se defendió el libertario.

"Entiendo el dolor enorme de aquellos 920 empleados que están perdiendo su trabajo. Yo he estado desempleado, sé ese sufrimiento, ese dolor", sostuvo el economista, quien vivió de su indemnización por cuatro años tras ganarle un juicio laboral a su empleador por no haberlo registrado al contratarlo. Lo cuenta en su libro El camino del libertario.

Milei prometió que con el reacomodamiento de la economía que propicia su gobierno habrá nuevos trabajos.

