Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 9 de marzo La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.







El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 9 de marzo de 2026 con respecto a Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones no contributivas, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este lunes 9 de marzo con DNI finalizado en 0.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este lunes 9 de marzo con DNI terminado en 0.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden cobrar hasta el 10 de abril, sin importar la finalización de DNI.

Pensiones No Contributivas Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con documento finalizado en 0 y 1 cobrarán este lunes 9 de marzo por ventanilla o a través de su tarjeta de débito en las sucursales bancarias correspondientes, informó hoy la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).