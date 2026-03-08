8 de marzo de 2026 Inicio
En medio de las amenazas de EEUU, Mojtaba Khamenei fue confirmado como nuevo líder supremo de Irán

El segundo hijo del asesinado ayatolá Alí Khamenei ha sido elegido como nuevo ayatolá de Irán con fuerte apoyo de la Guardia Revolucionaria, anunció la TV estatal.

La Asamblea de Expertos de Irán nombró a Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo del país en reemplazo de su padre, Ali Khamenei. El órgano tomó la decisión en una sesión extraordinaria tras el deceso del anterior mandatario el pasado 28 de febrero. La designación busca dar continuidad a la línea conservadora de la República Islámica.

La asamblea comunicó que “después de estudios cuidadosos y extensos... en la sesión extraordinaria de hoy, el ayatolá Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei (que Alá lo proteja) es designado y presentado como el tercer líder del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, basado en el voto decisivo de los respetados representantes de la Asamblea de Expertos”.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica juró lealtad inmediata a la nueva autoridad religiosa y política. A través de un mensaje oficial, la fuerza declaró que “está listo para la obediencia total y el autosacrificio en el cumplimiento de los mandatos divinos del Guardián Jurídico de la época, Su Eminencia el Ayatolá Seyyed Mojtaba Khamenei”.

El nuevo líder supremo tiene 54 años y cuenta con una fuerte influencia sobre los sectores militares y de inteligencia del país. Su ascenso al poder central otorga mando directo sobre las fuerzas armadas, la política exterior y el sistema judicial. Pese a su rol estratégico previo, el mandatario no apareció en público desde el inicio de los bombardeos.

Estados Unidos e Israel rechazan la legitimidad del nombramiento

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó la validez del proceso y emitió una advertencia pública este domingo. El mandatario estadounidense sostuvo que la administración de Washington debe aprobar cualquier transición y sentenció: “Si no obtiene nuestra aprobación, no durará mucho”.

Por su parte, el ejército de Israel difundió mensajes en farsi dirigidos a la cúpula iraní. La advertencia militar señaló que “la mano del país de Israel seguirá persiguiendo a cualquier sucesor y a toda persona que busque designar a un sucesor”. La postura israelí mantiene la presión bélica contra los responsables del programa nuclear.

