Un reconocido actor de Hollywood sorprendió por su análisis del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina

El actor estadounidense Mark Wahlberg, reconocido por sus papeles en Ted, Transformers y Guerra de Papás, se refirió al retiro del astro Lionel Messi de la Selección argentina después del Mundial 2026 y remarcó que "es increíble que aún siga jugando", en referencia a su alto nivel en Inter Miami y los recientes partidos con la Albiceleste.
En diálogo con El Diario de Nueva York, Wahlberg remarcó la exigencia de Messi en la Selección argentina: "Yo creo que la cantidad de presión y estrés bajo la que debe estar sometido, cargando el peso de todo un país, y lo importante que es el fútbol para ellos, solo puedo imaginarlo. Es demasiada presión. Debe ser muy estresante. No creo que iba a esperar otros cuatro años para volver al Mundial".
En tal sentido, destacó su desempeño en Inter Miami, donde es el capitán y gran figura del equipo. "Es increíble que aún siga jugando y jugó muy bien en el Mundial. Hace unos días marcó cuatro goles con Miami. Acá les está enseñando cómo jugar de verdad. ¿Cuántos goles vas a anotar hoy: cuatro, cinco? Ok, no hay problema", expresó.
El actor estadounidense Mark Wahlberg.
Por otro lado, reconoció que el fútbol lo atrae más luego de la última Copa del Mundo: "Estoy aprendiendo a que me guste mucho más después del Mundial. Como muchos estadounidenses típicos, si Estados Unidos gana unos partidos, todos se ponen la camiseta, y en cuanto pierden, 'no nos gusta el fútbol'".
Messi anunció el 31 de agosto su retiro de la Selección argentina y le puso punto final a una extensa carrera de más de dos décadas en la que alcanzó sorprendentes logros en términos de estadísticas, además de haber disputado seis Mundiales y conquistado dos Copas América, una Finalissima y el Mundial Qatar 2022, además de haber sido subcampeón del mundo en 2014 y 2026.
Las estadísticas de Lionel Messi en la Selección argentina
Lionel Messi debutó en la Selección Argentina Mayor el 17 de agosto de 2005 en un amistoso contra Hungría en Budapest. Allí comenzó un largo derrotero de más de veinte años que incluyó 207 partidos, 125 goles y 67 asistencias, con un promedio de 0,60 goles por encuentro.
Goles y partidos de Lionel Messi en la Selección argentina por competencia
- Amistosos: 61 partidos, 54 goles
- Eliminatorias sudamericanas: 72 partidos, 36 goles
- Copa del Mundo: 34 partidos, 21 goles
- Copa América: 39 partidos, 14 goles
- Finalissima: 1 partido
Los números de Lionel Messi en mundiales
- Alemania 2006: 3 partidos, un gol (cuartos de final)
- Sudáfrica 2010: 5 partidos (cuartos de final)
- Brasil 2014: 7 partidos, 4 goles (subcampeón, Balón de Oro)
- Rusia 2018: 4 partidos, un gol (octavos de final)
- Qatar 2022: 7 partidos, 7 goles (campeón, Balón de Oro)
- Canadá, Estados Unidos y México 2026: 8 partidos jugados, 8 goles (subcampeón)
Los títulos de Lionel Messi en la Selección argentina
- Copa América 2021
- Finalissima 2022
- Copa del Mundo 2022
- Copa América 2024
Los récords de Lionel Messi en la Selección argentina
- Más partidos en la historia de la Selección: 207
- Más goles en la historia de la Selección: 125
- Más asistencias en la historia de la Selección: 68
- Más victorias con la Selección: 148
- Máximo goleador de eliminatorias sudamericanas: 36
- Más partidos en Mundiales: 34
- Más Mundiales disputados por un argentino: 6
- Más asistencias en Mundiales: 12
- Más partidos en Copa América: 39
- Más Copas América disputadas: 7