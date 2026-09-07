Un reconocido actor de Hollywood sorprendió por su análisis del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina Se trata de un artista estadounidense que se refirió al adiós del astro a la Albiceleste, tras 21 años de trayectoria. Además, destacó su nivel en Inter Miami. Agregar C5N en









Lionel Messi, en su último partido vistiendo la camiseta de la Selección.

El actor estadounidense Mark Wahlberg, reconocido por sus papeles en Ted, Transformers y Guerra de Papás, se refirió al retiro del astro Lionel Messi de la Selección argentina después del Mundial 2026 y remarcó que "es increíble que aún siga jugando", en referencia a su alto nivel en Inter Miami y los recientes partidos con la Albiceleste.

En diálogo con El Diario de Nueva York, Wahlberg remarcó la exigencia de Messi en la Selección argentina: "Yo creo que la cantidad de presión y estrés bajo la que debe estar sometido, cargando el peso de todo un país, y lo importante que es el fútbol para ellos, solo puedo imaginarlo. Es demasiada presión. Debe ser muy estresante. No creo que iba a esperar otros cuatro años para volver al Mundial".

En tal sentido, destacó su desempeño en Inter Miami, donde es el capitán y gran figura del equipo. "Es increíble que aún siga jugando y jugó muy bien en el Mundial. Hace unos días marcó cuatro goles con Miami. Acá les está enseñando cómo jugar de verdad. ¿Cuántos goles vas a anotar hoy: cuatro, cinco? Ok, no hay problema", expresó.

El actor estadounidense Mark Wahlberg. Por otro lado, reconoció que el fútbol lo atrae más luego de la última Copa del Mundo: "Estoy aprendiendo a que me guste mucho más después del Mundial. Como muchos estadounidenses típicos, si Estados Unidos gana unos partidos, todos se ponen la camiseta, y en cuanto pierden, 'no nos gusta el fútbol'".

Messi anunció el 31 de agosto su retiro de la Selección argentina y le puso punto final a una extensa carrera de más de dos décadas en la que alcanzó sorprendentes logros en términos de estadísticas, además de haber disputado seis Mundiales y conquistado dos Copas América, una Finalissima y el Mundial Qatar 2022, además de haber sido subcampeón del mundo en 2014 y 2026.