Ícono de los 90: vuelve un clásico que marcó época y prepara su secuela con dos estrellas de Hollywood

Casi cuatro décadas después, la adrenalina noventosa vuelve a rugir en la pantalla grande con una secuela que promete velocidad, acción y el regreso de un ícono del cine. ¿Quiénes serán los protagonistas?

Días de Trueno , la clásica película de los 90 que marcó época, volverá a la pantalla grande con una secuela confirmada por Paramount Pictures, cuyo estreno está previsto para el 2 de junio de 2028. El regreso llega casi cuatro décadas después de la primera entrega y promete recuperar la adrenalina y la velocidad que la convirtieron en un ícono del cine de acción.

La producción ya genera expectativa en la industria por la jerarquía de sus protagonistas y el desafío de revivir un título que dejó huella en la cultura popular. Los elegidos para protagonizar la secuela son nada más y nada menos que dos estrellas de Hollywood: Tom Cruise y Anne Hathaway.

El actor volverá a ponerse en la piel de Cole Trickle , el piloto de NASCAR, mientras que Anne será la dueña y directora técnica de un equipo de carreras. Hasta el momento, no compartieron más detalles de la trama pero anunciaron el lanzamiento oficial a través de sus redes sociales donde subieron un video muy divertido grabado en el mítico Daytona International Speedway . Ahí se los veía frente a un auto de carreras verde y amarillo con la inscripción: “Days of Thunder 2 – Summer 2028”.

Como se notaba el embarazo de la estrella de El Diablo se viste a la moda, aprovecharon para hacer chistes: “Voy a tener a mi bebé y después hacemos la película” . A lo que él retrucó con complicidad: “Buena idea”, y remató con la confirmación que todos esperaban: “¡Llegamos en el verano de 2028! ¡No lleguen tarde!”.

La secuela de Días de trueno tendrá detrás de cámara a Jonathan Levine y un guion firmado por Will Staples, dos nombres con experiencia en cine de acción y drama. El proyecto se filmará en formato IMAX , lo que promete una experiencia visual de alto impacto.

Ícono de los 90: Días de trueno

Días de trueno (1990) fue dirigida por Tony Scott y producida por Jerry Bruckheimer y Don Simpson. Con Tom Cruise en la piel de Cole Trickle, un joven piloto que se convierte en estrella de la NASCAR, el film mezcló acción automovilística con drama personal, incluyendo la relación con la doctora Claire Lewicki (Nicole Kidman).

El film fue un éxito de taquilla, recaudando 157,9 millones de dólares frente a un presupuesto de 60 millones, y destacó por la música de Hans Zimmer y las secuencias de carreras que consolidaron a Cruise como ícono del cine de acción. Además, el actor no solo protagonizó, sino que también co-creó la historia junto a Robert Towne, trasladando el carisma de Top Gun al mundo de la NASCAR y convirtiendo la película en un clásico para los fanáticos del automovilismo.

Ahora, casi cuatro décadas después, Paramount prepara la secuela con estreno confirmado para junio de 2028. El proyecto estará dirigido por Jonathan Levine y contará con guion de Will Staples, apostando a la tecnología IMAX para potenciar la experiencia visual. La expectativa gira en torno a cómo este nuevo equipo creativo logrará reinterpretar el legado de Cruise y Scott, recuperando esa mezcla de adrenalina y drama humano que convirtió al original en un fenómeno cultural.