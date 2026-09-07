Postergan por al menos 48 horas el debate por el juicio del Pity Álvarez tras un pedido de su defensa contra el tribunal Los abogados del músico habían vuelto a requerir la suspensión del proceso debido a su estado de salud, pero volvió a ser rechazado. Debido a ello, los defensores presentaron una recusación contra los jueces y el fiscal. Así, el trámite pasa a Casación, que deberá definir esto en los próximos dos días. Por Agregar C5N en









El juicio al Pity Álvarez, suspendido por 48 horas hasta que se expida la Cámara de Casación.

El juicio contra Cristian "Pity" Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz volvió a ponerse en marcha este lunes, pero fue postergado por al menos 48 horas. Los abogados del músico habían vuelto a requerir la suspensión del proceso debido a su estado de salud, aunque volvió a ser rechazado. Debido a ello, los defensores presentaron una recusación contra los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°29 y el fiscal. Así, el trámite pasa a la Cámara de Casación, que deberá definir cómo continúa en los próximos dos días.

La sexta audiencia había arrancado con Álvarez presente en la sala, acompañado por su hermana y por un llamativo detalle: llevaba consigo un ejemplar del Código Penal. Antes de que se reanudara la exposición de los testigos, sus abogados, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, insistieron con un planteo que ya habían hecho en encuentros previos: pidieron frenar el juicio a partir de un nuevo estudio médico que, según explicaron, detectó en el músico un consumo descontrolado de medicación con riesgo para su salud y recomendó evitar situaciones que pudieran sobrecargarlo psíquicamente.

El fiscal Sandro Abraldes rechazó de plano ese argumento y sostuvo que no se trataba de un hecho nuevo, sino de una forma de reabrir una discusión que ya había sido resuelta por la Cámara de Casación. Remarcó, además, que los sucesivos habeas corpus presentados por la defensa fueron rechazados y acusó a los abogados de buscar dilatar el debate en cada jornada. También señaló que el músico había sido trasladado a un centro médico en Morón pese a la prohibición judicial de moverse fuera de la Ciudad sin autorización, lo que a su criterio configuró un incumplimiento de las condiciones fijadas por el tribunal. La querella, a cargo de Alejandro Díaz y Fabián Améndola, acompañó la postura del fiscal.

Tras un cuarto intermedio, el presidente del tribunal, Gustavo Goerner, comunicó la decisión de los jueces: el episodio de descompensación de la audiencia anterior no constituye un elemento nuevo que modifique lo que ya había sido evaluado por la junta interdisciplinaria que examinó a Álvarez. El magistrado planteó que existe cierta discrepancia sobre si el deterioro cognitivo del músico es leve o moderado, pero remarcó que eso no altera lo resuelto hasta el momento y vinculó los episodios recientes con un cuadro de consumo problemático sin el control médico adecuado.

Goerner fue crítico con la insistencia de la defensa en reiterar los mismos planteos audiencia tras audiencia y llamó a todas las partes a actuar con lealtad procesal. También llamó la atención sobre que desde que el Pity cambió de abogados, sus episodios de somnolencia y malestar durante las audiencias parecieron intensificarse, algo que no ocurría con la defensa anterior. El tribunal descartó ordenar una nueva junta médica y no hizo lugar a la incorporación de los últimos estudios presentados por los defensores, aunque reafirmó que Álvarez puede seguir el juicio desde un espacio distinto de la sala si su estado físico o psíquico lo requiere, e incluso ser acompañado por parte de su equipo de abogados.