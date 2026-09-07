Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 7 de septiembre

El dólar oficial y un arranque de septiembre a la baja. Pexels

El dólar oficial minorista cotiza este lunes a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación, luego de una semana que acumuló una baja de $5 y cortó la racha alcista del cierre de agosto.

En materia política, la Cámara de Diputados viene de darle media sanción a la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó hace dos semanas un plan basado en la utilización de los fondos del ANSES para impulsar los créditos hipotecarios.

Mientras distintas consultoras y economistas modificaron sus perspectivas de crecimiento para Argentina en 2026, las bajaron casi 2%, el presidente Javier Milei sigue defendiendo el plan económico de Gobierno en sus últimas apariciones públicas. Pese a eso, el titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausilli, había reconocido la situación al afirmar que el ritmo de crecimiento no era el esperado.

El BCRA publicó el pasado viernes el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de agosto de 2026, que reúne las estimaciones de analistas privados sobre las principales variables de la economía. En materia cambiaria, los encuestados proyectaron un dólar mayorista en torno a los $1.630 para fin de año, con la expectativa puesta en el impacto que pueda tener la previa electoral de 2027.

El dólar arrancó septiembre sin sobresaltos. Stock Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación.