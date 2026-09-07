Un ministro israelí pidió a Netanyahu reconocer la soberanía argentina en Malvinas y sancionar al Reino Unido

"Los británicos le roban el dinero al pueblo argentino", afirmó Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, solicitó este lunes a Benjamín Netanyahu el reconocimiento de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y la imposición de sanciones a Gran Bretaña . La iniciativa, en caso de prosperar, supondrá un giro diplomático de Tel Aviv respecto del histórico reclamo argentino.

El Gobierno volverá a reunir a su mesa política con el tema Malvinas en el centro de la agenda

A través de un mensaje publicado en la red social X, el funcionario de extrema derecha afirmó: "Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino" .

Ben Gvir, además, sumó críticas hacia la actividad extractiva del Reino Unido: "Los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino" .

El influyente integrante del Gabinete israelí hizo un pedido formal al primer ministro Netanyahu para que active medidas punitivas contra Londres. En su pronunciamiento, el dirigente instó a "reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas" y a "imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúe" .

De concretarse, este paso significaría una ruptura inédita con la neutralidad histórica de Tel Aviv en el litigio austral, en el marco de un resurgimiento del conflicto por el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de las islas, impulsado por la británica Rockhopper Exploration junto a la firma israelí Navitas Petroleum .

Malvinas: un ministro de Israel le pide a Netanyahu que reconozca la soberanía argentina sobre las islas



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Desde Buenos Aires, las autoridades mantienen procedimientos legales contra firmas y ejecutivos involucrados en actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental.

Qué es el proyecto Sea Lion que busca extraer petróleo de las Islas Malvinas

Dos petroleras impulsan un proyecto llamado Sea Lion, el cual busca avanzar con la explotación de hidrocarburos en las aguas que están alrededor de las Islas Malvinas, área la cual es reclamada por Argentina de manera histórica. La iniciativa requiere de una alta inversión y podría iniciar en 2028.

Las compañías son Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, quienes buscan operar en el yacimiento que se encuentra a 220 kilómetros al norte de las islas. La empresa israelí posee el 65% de participación y un 35% pertenece a la británica Rockhopper Exploration.

Las empresas aprobaron en diciembre del 2025 la inversión para realizar la primera etapa, la cual está prevista para el primer trimestre del 2028. El desembolso previsto ronda los u$s1.800 millones con un esquema de financiamiento que contempla cerca de u$s1.000 millones de deuda. El proyecto alcanzaría unos 55 barriles diarios y las reservas prevista son de 314 millones de barriles.

Navitas cotiza en la Bolsa de Tel Aviv e ingresó al proyecto en 2022 después de adquirir el 65% de las licencias que pertenecían a Harbour Energy y Rockhopper cotiza en el mercado AIM de Londres, quien mantiene activos vinculados con las islas e intereses en Italia.

La ausencia de las petroleras en Sea Lion responde al conflicto de la soberanía y a las posibles consecuencias legales de operar en la zona sin autorización. Cabe destacar que, la Ley 26.659 argentina establece sanciones para las empresas que participen directa o indirectamente en actividades hidrocarburíferas no autorizadas dentro de la plataforma continental.