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El actor que buscó un publicista pero encontró el amor y relanzó su carrera

Una situación inesperada durante un momento clave de su carrera terminó dando lugar a un vínculo que marcó un antes y después de su vida.

Encontró el amor de manera inesperada y relanzó su carrera como actor ¿Quién es?

Encontró el amor de manera inesperada y relanzó su carrera como actor ¿Quién es?

  • Un viaje por trabajo terminó dando lugar a un encuentro inesperado para el actor.
  • Una joven lo ayudó en un momento de apuro y cambió su destino.
  • La relación se consolidó con el paso de los años y formaron una familia.
  • Su historia de pareja también influyó en uno de sus trabajos más reconocidos.

Un viaje por trabajo terminó cambiando por completo la vida de Paul Rudd. En 1996, el actor comenzaba a ganar reconocimiento después de su participación en Ni idea, pero todavía buscaba la manera de dar el siguiente paso en su carrera. Por recomendación de la directora de aquella película, Amy Heckerling, decidió instalarse en Nueva York para buscar un publicista que lo ayudara a encontrar nuevas oportunidades. Sin saberlo, en ese viaje también estaba a punto de conocer a la mujer con la que compartiría el resto de su vida.

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Rudd llegó a la ciudad con poco tiempo para acomodarse porque tenía una audición programada. Antes de presentarse al casting, pasó por la oficina del publicista para dejar sus valijas, pero como él no estaba allí, una joven empleada llamada Julie Yaeger se ofreció a darle una mano. Ella llevó las pertenencias del actor hasta el departamento de una amiga y, en medio de ese encuentro inesperado, ambos tuvieron una conexión inmediata. Días después, Rudd la llamó para invitarla a almorzar y ese fue el comienzo de su historia de amor.

El actor conoció a Julie Yaeger de manera inesperada.

El actor conoció a Julie Yaeger de manera inesperada.

Lo que empezó con una ayuda de último momento rápidamente se transformó en un vínculo mucho más profundo. El actor quedó cautivado por la personalidad de Yaeger, especialmente por su madurez y la forma en que enfrentaba las dificultades de la vida. Mientras Rudd intentaba encontrar su lugar dentro de la industria, ella se convirtió en una compañía importante durante esa etapa de cambios. Con el paso de los años, además, la relación terminó teniendo una particular influencia sobre algunos de sus trabajos más reconocidos.

Cuál es la historia de amor que tuvo un actor y relanzó su carrera profesional

La relación avanzó con tranquilidad y lejos de la exposición mediática. Rudd y Yaeger se casaron en 2003 y posteriormente formaron una familia con sus dos hijos, Jack Sullivan y Darby. Ella también desarrolló una carrera como guionista y ambos llegaron a compartir proyectos profesionales.

Pero la convivencia también tuvo sus momentos complicados, como sucede en cualquier pareja. Las discusiones cotidianas entre ambos llamaron la atención de Judd Apatow, quien buscaba llevar al cine una mirada más realista sobre los matrimonios. Algunas de las anécdotas que Rudd contaba sobre su vida con Yaeger terminaron sirviendo como inspiración para Bienvenidos a los 40, película que protagonizó junto a Leslie Mann. De esta manera, situaciones que ocurrían puertas adentro terminaron formando parte de una comedia.

Llevan 23 años casados y tienen dos hijos, Jack Sullivan y Darby.

Llevan 23 años casados y tienen dos hijos, Jack Sullivan y Darby.

Con los años, aquel encuentro casual en Nueva York se convirtió en una historia de casi tres décadas y en uno de los pilares de la vida de Rudd. El actor siempre se mostró muy reservado respecto de su familia y dejó en claro que prefiere mantenerla lejos de los flashes. Para él, su mayor logro no está únicamente relacionado con Hollywood, sino también con el vínculo que construyó junto a Yaeger y sus hijos. Lo que comenzó como un viaje para impulsar su carrera terminó siendo también el inicio de su historia de amor más importante.

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