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Conmoción: murió un querido actor de cine y televisión tras una larga enfermedad

La industria está de luto tras confirmarse el fallecimiento del artista a los 52 años. La triste noticia fue confirmada por su familia, quienes brindaban diariamente actualizaciones sobre su estado de salud para los fanáticos.

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Samuel Monroe Jr tenía 52 años. 

Samuel Monroe Jr tenía 52 años. 

Samuel Monroe Jr., reconocido actor estadounidense recordado por participar en películas como Menace II Society y The Players Club murió a los 52 años. Según informó su familia desde principio de año tenía serios problemas de salud provocados por una infección de meningitis.

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La triste noticia fue confirmada por su esposa, Shawna Stewart, en redes sociales donde compartió una imagen junto a Samuel y una extensa dedicatoria.

Según varios portales de medios estadounidenses, el artista y cantante de rap había sido internado en abril de este año por un cuadro grave de meningitis y neumonía.

La carrera de Monroe Jr comenzó en los noventa, con la película Menace II Society en 1993, participó de otras producciones como "Tales From The Hood", "Set It Off" y "The Player’s Club", "Murder One" y "The Lion’s Den", entre otros.

Imagen compartida por Shawna Stewart junto a su esposo.

Imagen compartida por Shawna Stewart junto a su esposo.

El emotivo mensaje de despedida de la esposa de Samuel Monroe Jr.

En cariñosa memoria de Samuel Monroe Jr. Mi amado esposo, Samuel Monroe Jr., mi amor, un alma hermosa, falleció el 26 de agosto de 2026 en el hospital Providence Saint Joseph de Burbank.

No hay palabras que puedan expresar verdaderamente la profundidad de mi dolor o el vacío que siento sin ti. Samuel, fuiste mucho más que el talentoso actor y rapero que el mundo conoció y amó.

Aportaste risas, fortaleza, bondad y amor a las vidas de tantas personas. A través de tu trabajo, llegaste a públicos de todo el mundo, pero quienes te conocieron personalmente supieron quién era el hombre detrás del actor y del rapero: una persona con un corazón, un espíritu y una presencia inolvidables.

Atesoraré cada momento que compartimos: cada conversación, cada risa, cada abrazo y cada recuerdo que creamos juntos. Esos recuerdos son ahora partes preciadas de mi corazón que llevaré conmigo el resto de mi vida.

Sam, la fortaleza que demostraste durante esos nueve meses en los que el hospital te dio un diagnóstico erróneo fue extraordinaria; fuiste increíblemente valiente. Sin duda, fuiste un luchador. Puede que tu viaje en esta tierra haya llegado a su fin, pero tu luz seguirá brillando. Tu legado perdurará a través de nuestros hermosos hijos, Kingston Milliano y Brooklynn Monroe; de tu madre, Joyce Patton; de tus hermanos y hermanas; de toda tu familia que te ama; y, especialmente, a través de las películas y canciones que muestran tu talento, de las personas a las que llegaste y de todos aquellos que te quisieron.

Tengo el corazón roto, pero agradezco la bendición de haberte amado. Descansa en paz, mi amor. Luchaste tu batalla y ahora puedes descansar. Hasta que nos volvamos a encontrar, Sam: sabe que siempre serás amado, recordado y extrañado. Te amo. Siempre te amaré.

Dios, espero que tengas orejeras. Sam sin duda te hará reír y encontrará la manera, allá en el cielo, de golpear una pared para crear nueva música.

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