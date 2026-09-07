7 de septiembre de 2026 Inicio
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Crisis económica: seis de cada diez argentinos reconocieron que su situación "está empeorando"

Se trata de un análisis de una consultora que expuso que el 48,9% "está sufriendo" a nivel personal por sus finanzas. Menos del 30% respondió que su economía "está mejorando y lo está sintiendo".

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La encuesta expuso la crisis económica.

La encuesta expuso la crisis económica.

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Un informe de la consultora Giacobbe & Asociados expuso que seis de cada diez argentinos afirmaron que su situación económica "está empeorando" y advirtió que el 48,9% contestó que "está sufriendo" a nivel personal por sus finanzas. En tanto, el 9,5% señaló que siente un deterioro pero sin repercusiones en su vida cotidiana.

Banco Central de la República Argentina.
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El análisis marcó que la percepción pesimista alcanzó el 58,9% si se suman ambos indicadores, lo que representan casi cinco puntos por encima del 54% que había registrado esta misma medición entre finales de mayo y principios de julio. El estudio marcó que el salto refleja un claro deterioro de las expectativas económicas en agosto.

En tanto, el 5,3% de los encuestados definió la coyuntura como "estancada", mientras que si se suma ese porcentaje además del número actual, cerca del 64% de los consultados no observa señales de mejoría. En contrapunto, la mirada optimista reunió un 35,8% total, debido a que un 28,5% afirmó que la economía "está mejorando y lo está sintiendo" y un 7,3% considera que hay una mejora, aunque aún no la percibe directamente.

La encuesta expuso la crisis económica.

La encuesta expuso la crisis económica.

Al ser consultados sobre el rumbo económico del presidente Javier Milei, un 47,8% sostuvo que el programa del Gobierno es "equivocado" y que genera un "sufrimiento sin sentido" en la población. Por su parte, el 16,8% opinó que el ajuste "no es tan grande" y que la gestión "va bien", mientras que un 22,4% respondió que "hay que aguantar" bajo la premisa de que "en el futuro vamos a estar mejor".

En este marco, el 3,6% coincidió en que el recorte "tiene sentido", aunque planteó sus dudas sobre el límite de la sociedad para "soportar la crisis". Por último, el 8,7% admitió no comprender la propuesta económica de La Libertad Avanza y manifestó desconfianza.

Malvinas: el 61% de los argentinos cree que el giro de Javier Milei es por "conveniencia política"

La consultora Management & Fit reveló en un reciente estudio nacional que el 61,1% de los argentinos asocia el discurso del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas con una "conveniencia política". Apenas el 24,7% de los encuestados atribuye este anuncio a una auténtica convicción personal del mandatario.

La alocución oficial logró un nivel de conocimiento masivo del 90,3% en la población. Sin embargo, la interpretación de las palabras presidenciales dividió a la sociedad de forma simétrica, dado que el 44,6% percibió medidas concretas y un 44,2% evaluó el mensaje como meras declaraciones generales.

Las opiniones sobre el propósito de fondo de la cadena también evidenciaron una polarización exacta. Un 35,9% de la muestra sostuvo que el objetivo central fue defender la soberanía argentina, mientras que un 34,5% consideró el acto como una estrategia de marketing o posicionamiento electoral.

El llamado del Presidente a deponer las diferencias partidarias generó un fuerte escepticismo social, con un 56,4% de respuestas negativas. El rechazo a esta convocatoria alcanzó el 90,1% de desconfianza entre los ciudadanos críticos de la gestión nacional.

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