Murió Jorge Messi: qué dice el comunicado del sanatorio de Rosario donde estaba internado El padre del capitán de la Selección argentina falleció durante la madrugada del sábado, según informaron los médicos, luego de estar internado en la clínica. Por Agregar C5N en









Falleció el papá de Messi. Redes sociales

El Sanatorio Centro de Rosario publicó el parte médico oficial con la información del fallecimiento de Jorge Messi, el papá de Lionel, de 68 años de edad, y detallaron que el deceso se produjo a las 2 del sábado. "Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias".

A través de las redes sociales, la clínica emitió la información y fue cauta con cada uno de los motivos: "En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento".

El fallecimiento se confirmó durante la mañana por el comunicado del Club Atlético Newell's Old Boys en un comunicado y luego se hizo eco en todos los medios del mundo.

Cabe destacar que Jorge Messi también estuvo internado durante el Mundial 2026 y también tuvo complicaciones de salud antes. Esta vez fue internado por motivos que se desconocen.

El desgarrador comunicado de Newell's por la muerte de Jorge Messi: "Hasta siempre" Ante la triste noticia del fallecimiento de Jorge Messi, el papá de Lionel, el Club Atlético Newell's Old Boys publicó un comunicado oficial en sus redes sociales con la noticia. “¡Hasta siempre, Leproso!”. Por su parte, desde la familia todavía no emitieron palabras.

“Despedimos con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi”, indicó el posteo. El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.



Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.



Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z — Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026