8 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Murió Jorge Messi: qué dice el comunicado del sanatorio de Rosario donde estaba internado

El padre del capitán de la Selección argentina falleció durante la madrugada del sábado, según informaron los médicos, luego de estar internado en la clínica.

Por

Falleció el papá de Messi.

Redes sociales

El Sanatorio Centro de Rosario publicó el parte médico oficial con la información del fallecimiento de Jorge Messi, el papá de Lionel, de 68 años de edad, y detallaron que el deceso se produjo a las 2 del sábado. "Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias".

Messi arribaría este sábado a Rosario entre las 20 y las 20.30. 
Te puede interesar:

Lionel Messi partió hacia a Rosario para despedir a su papá Jorge

A través de las redes sociales, la clínica emitió la información y fue cauta con cada uno de los motivos: "En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento".

El fallecimiento se confirmó durante la mañana por el comunicado del Club Atlético Newell's Old Boys en un comunicado y luego se hizo eco en todos los medios del mundo.

Cabe destacar que Jorge Messi también estuvo internado durante el Mundial 2026 y también tuvo complicaciones de salud antes. Esta vez fue internado por motivos que se desconocen.

El desgarrador comunicado de Newell's por la muerte de Jorge Messi: "Hasta siempre"

Ante la triste noticia del fallecimiento de Jorge Messi, el papá de Lionel, el Club Atlético Newell's Old Boys publicó un comunicado oficial en sus redes sociales con la noticia. “¡Hasta siempre, Leproso!”. Por su parte, desde la familia todavía no emitieron palabras.

“Despedimos con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi”, indicó el posteo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tapia, presidente de la AFA.

La carta de "Chiqui" Tapia por la muerte de Jorge Messi: "Gracias por haber acompañado y formado a Lionel"

La AFA dispuso un minuto de silencio y utilizar brazalete negro. 

La decisión de la AFA con los partidos del torneo Clausura tras la muerte de Jorge Messi

La última imagen de Lionel Messi en sus redes con su padre.

La última foto que subió Lionel Messi con su papá: "Abrazo grande"

Jorge Messi, padre de Lionel, murió este sábado a los 68 años.

¿De qué equipo era hincha Jorge Messi?

Jorge Messi falleció a las 2 de la mañana del sábado en un sanatorio de Rosario. 

Video: así fue la última aparición pública de Jorge junto a Lionel Messi con el Inter Miami

Jorge Messi falleció en Rosario. 

El fútbol de luto por el fallecimiento de Jorge, papá de Lionel Messi

Rating Cero

La artista española hizo un paréntesis en su gira por Argentina.

Look con transparencias y mechas: así se lució Rosalía en Buenos Aires

Se separó Silvina Escudero y volvió a apostar al amor.
play

Es una famosa argentina, se separó tras 9 años de matrimonio y ahora presentó a su nueva pareja

Jorge y Celia superaron desafíos juntos para poder cumplir el sueño de su hijo. 

La increíble historia de amor entre Jorge Messi y Celia Cuccittini, los papás de Lionel Messi

La gran fiesta de la radio dará que hablar.

PopFest 2026, el gran encuentro de Radio Pop: cuándo y dónde será

El PopFest se anunció como una experiencia única de música en vivo.

PopFest: el festival que reunirá a más de 20 mil personas en Parque Norte

Conocé quien va a interpretar a Hermione Granger en la nueva serie de Harry Potter.

Así es la impresionante transformación de Hermione en la nueva temporada de Harry Potter

últimas noticias

Messi arribaría este sábado a Rosario entre las 20 y las 20.30. 

Lionel Messi partió hacia a Rosario para despedir a su papá Jorge

Hace 49 minutos
River vuelve a jugar en el torneo local.

River visita a Tigre en busca de cortar su peor racha histórica

Hace 55 minutos
La artista española hizo un paréntesis en su gira por Argentina.

Look con transparencias y mechas: así se lució Rosalía en Buenos Aires

Hace 1 hora
El hombre que sobrevivió un mes en medio del océano.

Fue viral: estuvo perdido durante un mes en el mar y apareció en las playas de Hawai

Hace 1 hora
Tapia, presidente de la AFA.

La carta de "Chiqui" Tapia por la muerte de Jorge Messi: "Gracias por haber acompañado y formado a Lionel"

Hace 1 hora