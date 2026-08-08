El desgarrador comunicado de Newell's por la muerte de Jorge Messi: "Hasta siempre"

El club de Rosario confirmó la noticia a través de sus redes sociales y escribió unas sentidas palabras: "Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial".

Ante la triste noticia del fallecimiento de Jorge Messi, el papá de Lionel, el Club Atlético Newell's Old Boys publicó un comunicado oficial en sus redes sociales con la noticia. “¡Hasta siempre, Leproso!”. Por su parte, desde la familia todavía no emitieron palabras.

“Despedimos con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi”, indicó el posteo.

Y agregaron: “ Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini. Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial”.

El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z

Por último, escribieron: “Gracias por enseñarle a amar estos colores. La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento. Hasta siempre, leproso”.

Jorge Horacio Messi nació en Rosario en 1958 y durante gran parte de su vida t rabajó como supervisor en una empresa siderúrgica , junto a su esposa Celia Cuccittini y sus cuatro hijos, Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol. Sin embargo, la vida de todos cambió por la salud del más pequeño de los varones y fue una pieza más que importante en la vida deportiva de La Pulga.

Asumió cada vez más responsabilidades vinculadas a su carrera hasta convertirse en su representante y principal asesor durante sus primeros pasos en Rosario hasta llegar al Barcelona.

El capitán de la Selección dio sus primeros pasos en el fútbol en Grandoli y Newell's Old Boys, en Rosario. Sin embargo, la familia no podía costear un tratamiento de hormonas de crecimiento para Lionel, lo que llevó a Jorge a buscar la respuesta fuera del país en otros clubes del mundo.

Así la historia comenzó a escribirse en España, donde el culé podía costear el tratamiento y donde Lionel brilló durante 20 años desde el año 2000 hasta 2021. La figura de Jorge se consolidó con el correr de los años junto a su hijo, no solo era su padre, sino también su representante y la persona que negociaba con el club y sus futuros traspasos, tanto en el París Saint-Germain en Francia, como en el Inter Miami CF en Estados Unidos.

Murió Jorge Messi: qué dice el comunicado del sanatorio de Rosario donde estaba internado

El Sanatorio Centro de Rosario publicó el parte médico oficial con la información del fallecimiento de Jorge Messi, el papá de Lionel, de 68 años de edad, y detallaron que el deceso se produjo a las 2 del sábado. "Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias".

A través de las redes sociales, la clínica emitió la información y fue cauta con cada uno de los motivos: "En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento".