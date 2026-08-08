8 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

El desgarrador comunicado de Newell's por la muerte de Jorge Messi: "Hasta siempre"

El club de Rosario confirmó la noticia a través de sus redes sociales y escribió unas sentidas palabras: "Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial".

Por
El comunicado de Newells.

El comunicado de Newells.

Ante la triste noticia del fallecimiento de Jorge Messi, el papá de Lionel, el Club Atlético Newell's Old Boys publicó un comunicado oficial en sus redes sociales con la noticia. “¡Hasta siempre, Leproso!”. Por su parte, desde la familia todavía no emitieron palabras.

Messi arribaría este sábado a Rosario entre las 20 y las 20.30. 
Te puede interesar:

Lionel Messi partió hacia a Rosario para despedir a su papá Jorge

“Despedimos con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi”, indicó el posteo.

Y agregaron: “Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini. Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial”.

Por último, escribieron: “Gracias por enseñarle a amar estos colores. La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento. Hasta siempre, leproso”.

Quién era Jorge Messi

Jorge Horacio Messi nació en Rosario en 1958 y durante gran parte de su vida trabajó como supervisor en una empresa siderúrgica, junto a su esposa Celia Cuccittini y sus cuatro hijos, Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol. Sin embargo, la vida de todos cambió por la salud del más pequeño de los varones y fue una pieza más que importante en la vida deportiva de La Pulga.

Asumió cada vez más responsabilidades vinculadas a su carrera hasta convertirse en su representante y principal asesor durante sus primeros pasos en Rosario hasta llegar al Barcelona.

El capitán de la Selección dio sus primeros pasos en el fútbol en Grandoli y Newell's Old Boys, en Rosario. Sin embargo, la familia no podía costear un tratamiento de hormonas de crecimiento para Lionel, lo que llevó a Jorge a buscar la respuesta fuera del país en otros clubes del mundo.

Así la historia comenzó a escribirse en España, donde el culé podía costear el tratamiento y donde Lionel brilló durante 20 años desde el año 2000 hasta 2021. La figura de Jorge se consolidó con el correr de los años junto a su hijo, no solo era su padre, sino también su representante y la persona que negociaba con el club y sus futuros traspasos, tanto en el París Saint-Germain en Francia, como en el Inter Miami CF en Estados Unidos.

Murió Jorge Messi: qué dice el comunicado del sanatorio de Rosario donde estaba internado

El Sanatorio Centro de Rosario publicó el parte médico oficial con la información del fallecimiento de Jorge Messi, el papá de Lionel, de 68 años de edad, y detallaron que el deceso se produjo a las 2 del sábado. "Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias".

A través de las redes sociales, la clínica emitió la información y fue cauta con cada uno de los motivos: "En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tapia, presidente de la AFA.

La carta de "Chiqui" Tapia por la muerte de Jorge Messi: "Gracias por haber acompañado y formado a Lionel"

La AFA dispuso un minuto de silencio y utilizar brazalete negro. 

La decisión de la AFA con los partidos del torneo Clausura tras la muerte de Jorge Messi

La última imagen de Lionel Messi en sus redes con su padre.

La última foto que subió Lionel Messi con su papá: "Abrazo grande"

Jorge Messi, padre de Lionel, murió este sábado a los 68 años.

¿De qué equipo era hincha Jorge Messi?

Jorge Messi falleció a las 2 de la mañana del sábado en un sanatorio de Rosario. 

Video: así fue la última aparición pública de Jorge junto a Lionel Messi con el Inter Miami

play

Falleció Jorge Messi: qué dice el comunicado del sanatorio de Rosario

Rating Cero

La artista española hizo un paréntesis en su gira por Argentina.

Look con transparencias y mechas: así se lució Rosalía en Buenos Aires

Se separó Silvina Escudero y volvió a apostar al amor.
play

Es una famosa argentina, se separó tras 9 años de matrimonio y ahora presentó a su nueva pareja

Jorge y Celia superaron desafíos juntos para poder cumplir el sueño de su hijo. 

La increíble historia de amor entre Jorge Messi y Celia Cuccittini, los papás de Lionel Messi

La gran fiesta de la radio dará que hablar.

PopFest 2026, el gran encuentro de Radio Pop: cuándo y dónde será

El PopFest se anunció como una experiencia única de música en vivo.

PopFest: el festival que reunirá a más de 20 mil personas en Parque Norte

Conocé quien va a interpretar a Hermione Granger en la nueva serie de Harry Potter.

Así es la impresionante transformación de Hermione en la nueva temporada de Harry Potter

últimas noticias

Boca recibe a Vélez en el Ducó.

Boca busca acercarse a la cima: recibe a Vélez, el puntero de la zona

Hace 10 minutos
Messi arribaría este sábado a Rosario entre las 20 y las 20.30. 

Lionel Messi partió hacia a Rosario para despedir a su papá Jorge

Hace 58 minutos
River vuelve a jugar en el torneo local.

River visita a Tigre en busca de cortar su peor racha histórica

Hace 1 hora
La artista española hizo un paréntesis en su gira por Argentina.

Look con transparencias y mechas: así se lució Rosalía en Buenos Aires

Hace 1 hora
El hombre que sobrevivió un mes en medio del océano.

Fue viral: estuvo perdido durante un mes en el mar y apareció en las playas de Hawai

Hace 1 hora